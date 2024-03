Ulrich Tukur spielt mit seinen „Rhythmus Boys“ in Ulm

Schauspieler Ulrich Tukur kommt mit seiner Band „Die Rhythmus Boys“ am Dienstag, 26. März, um 20 Uhr ins Theater Ulm. Im Großen Haus präsentieren sie ihr Programm „Es leuchten die Sterne“.

Die 1995 gegründete Instrumental- und Gesangscombo um Bandleader Tukur hat sich auf mehreren Studioalben und auf zahlreichen Tourneen in die Herzen der Zuhörer gespielt, heißt es in der Ankündigung. Seit Anfang der 1980er-Jahre wirkte Tukur in über 80 Filmen mit, darunter in den oscarprämierten Streifen „Das Leben der Anderen“ und „Das weiße Band“ sowie als Kommissar Felix Murot in der Krimi-Fernsehreihe „Tatort“. Für seine darstellerischen Leistungen erhielt er zahlreiche Preise, so den Deutschen Filmpreis, die Goldene Kamera, den Bambi, den Adolf-Grimme-Preis und viele mehr.