Zum letzten großen Interview in seiner Funktion als Oberbürgermeister der Stadt Ulm möchte sich Gunter Czisch nicht etwa in einem Café, an der Donau oder im Rathaus, sondern im Donaubüro treffen. Denn mit diesem, sagt er, verbinde ihn besonders viel. Die Zusammenarbeit der Donauanrainerstaaten und der Donaustädte sei ihm als Gründungsgeschäftsführer des Büros stets ein besonderes Anliegen gewesen - ein Projekt, das ihm „wirklich wichtig“ gewesen sei und stets „besondere Freude“ gebracht hat.

Gunter Czisch während des letzten Interviews mit der „Schwäbischen Zeitung“ als Oberbürgermeister der Stadt Ulm. (Foto: Ehrenfeld )

Am 26. Februar ist Gunter Czischs letzter Arbeitstag im Rathaus, in dem er die vergangenen acht Jahre als Oberbürgermeister gearbeitet und zuvor 16 Jahre als Erster Bürgermeister tätig war. Wie es ihm mit dem Ausgang der OB-Wahl heute geht, auf welche Projekte er gerne zurückblickt und was ihn in den vergangenen Jahren besonders betroffen gemacht hat, erzählt er im Gespräch mit Redakteurin Selina Ehrenfeld.

Die ersten Termine als OB sind ja bestimmt sehr besonders für Sie gewesen. Was waren denn nun sozusagen Ihre letzten Termine?

In meinem Kalender standen noch einige Verabschiedungen von Mitarbeitern. Am Samstag war ich zudem bei der Einweihung des neuen Münster-Fensters. Auch an der Mahnwache anlässlich zwei Jahre Krieg in der Ukraine habe ich als Oberbürgermeister teilgenommen.

Wie sind Sie mit der Niederlage bei der Stichwahl gegen Martin Ansbacher im Nachhinein umgegangen? Zunächst war es doch sicher eine bittere Enttäuschung für Sie.

Ich habe drei Tage nach der Wahl angefangen, mein Büro auszuräumen. Man hat sich schnell damit arrangiert. Und man weiß es vorher ja, dass man auch verlieren kann. Das ist Demokratie - auch wenn es bitter ist. Irgendwann geht die Zeit in so einem Amt zu Ende.

Das heißt, Sie weinen der Entscheidung der Bürger nicht hinterher?

Ich hatte mich erneut zur Wahl gestellt, weil ich das, was ich getan habe, sehr gerne und mit großer Leidenschaft getan habe. Natürlich habe ich mir meine Gedanken darüber gemacht, wie es zu dem Ergebnis kommen konnte. Damit habe ich nun aber abgeschlossen.

Trotzdem ist es nun eine Art Abschied für Sie. Von was nehmen Sie leichter, von was schwerer Abschied?

Vieles und viele werden mir fehlen. Zu den Rathausmitarbeitern hat man eine emotionale Bindung aufgebaut. Es gibt aber auch Dinge, die mir nicht fehlen werden. Das Amt des Oberbürgermeisters ist ein 24/7-Job. Man hat nie Feierabend. Jetzt wird das für mich anders sein. Und man läuft ein bisschen leichter durch die Stadt, wenn man weiß, dass Dinge, die einem auffallen, nicht mehr das eigene Problem sind.

Was Sie aber bleiben werden ist Bürger der Stadt Ulm. Und sicher werden Sie auch als Privatperson zu den großen Festen wie dem Donaufest oder dem Schwörmontag gehen, oder?

Ja, aber es wird eine ganz andere Erfahrung sein. Nicht ständig auf den Terminkalender zu schauen, mit Zeitdruck von einer Veranstaltung zur nächsten zu gehen, auf diese Selbstbestimmtheit und Freiheit freue ich mich. Und ohne Termine am nächsten Morgen kann man dann noch ein Viertele mehr trinken (lacht).

Etliche Fässer hat Czisch in seiner Funktion als OB angestochen - wie hier beim Kleinbraumarkt 2023. (Foto: Bacher )

Wie haben Sie die Stadt Ulm als Oberbürgermeister Ihrer Meinung nach geprägt? Was bleibt von Ihnen?

Vor acht Jahren habe ich viele Projekte, die bereits gestartet sind, überreicht bekommen und weitergetragen, etwa den Ausbau der Kinderbetreuung. Zu Beginn meiner Zeit als Oberbürgermeister wurden viele wichtige Projekte aber auch erst beschlossen, wie der Ausbau der Straßenbahn oder der Bau der Sedelhöfe. Meine erste Fahrt mit der Straßenbahn damals zähle ich als eine meiner persönlichen Höhepunkte in dem Amt.

Auch die Pläne zur Landesgartenschau 2030 in Ulm haben Sie mit vorangetrieben. Sind Sie traurig darüber, dass Sie den Abschluss der Bauprojekte nicht als OB erleben werden?

Mit vielen Leuten haben wir dahin gearbeitet. Bis zur Landesgartenschau werden wir jetzt erst einmal eine Stadterneuerung erleben, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Größenordnung nicht gegeben hat. Die Eröffnung 2023 dann auf der Zuschauerbank zu erleben, da fühlt man sich natürlich nicht so wohl. Aber so ist es einfach.

Welchen Rat geben Sie den Bürgern und dem neuen Oberbürgermeister mit auf den Weg?

Ich habe mir vorgenommen, wie es mein Vorgänger Ivo Gönner gemacht hat, keine schlauen Ratschläge zu geben. Was ich aber sagen kann ist, dass mir die Themen Wirtschaft und Energie sehr wichtig gewesen sind. Im Geld ausgeben sind wir gut, aber es ist auch entscheidend, Geld einzunehmen. Es braucht gute Perspektiven für die Menschen, das ist Voraussetzung für einen guten Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft.

Als OB der Stadt Ulm haben Sie in nur wenigen Jahren gleich mehrere Krisen miterlebt, ob Corona oder Energiekrise. Was hat dieser Krisenmodus mit den Menschen aus Ihrer Sicht gemacht?

Vier Jahre Krisenmodus machen etwas mit der Stadtgesellschaft. Da ist etwas ganz gewaltig verrutscht und ich mache mir Sorgen, dass wir nur noch in gewissen Schubladen denken. Dass man sich nur noch mit denen austauscht, die so denken, wie man selbst. Dabei lebt eine Stadt vom Brückenbauen. Doch der Ton ist rauer geworden, vor allem in Briefen oder sozialen Netzwerken. Dabei sollten wir wertschätzend und anständig miteinander umgehen. Und das auch politisch.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (rechts) und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder trafen sich 2020 zu einem Corona-Krisentreffen in Ulm. (Foto: dpa )

Wie meinen Sie das?

Man hat das Gefühl, je zugespitzter man in der Politik auftritt, desto mehr Aufmerksamkeit erhält man. Dabei ist die Politik doch keine Theatervorstellung. Wir brauchen Leute, die pragmatisch sind. Und ich wünsche mir, dass sich wieder mehr Leute einmischen. Vor allem in Sachen Wahl. 50 Prozent der Bürger verstehen nicht, dass es eine moralische Pflicht ist, wählen zu gehen. Sie bleiben den Wahlen fern.

Wie haben die multiplen Krisen denn Sie als Mensch verändert und geprägt?

Es hat einem eine neue Ernsthaftigkeit gegeben, die Leichtigkeit fällt einem ab. Und meine Geduld für die vielen kleinen Wehwehchen haben abgenommen, wenn man sieht, was auf der Welt passiert und wie es anderen geht.

Erinnern Sie sich noch an eine Entscheidung im Zusammenhang all der Krisen, die Ihnen besonders schwerfiel?

Ja, das war in den ersten Wochen der Pandemie, als ich entscheiden musste, ob ich am Samstagabend kurz vor Mitternacht noch eine neue Allgemeinverfügung verhänge. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass diese Entscheidung das Leben von so vielen verändert, dass die Stadt am nächsten Tag komplett leer ist. Wenige Tage vor dem ersten Lockdown hat man noch darüber gescherzt und sich so etwas nie wirklich vorstellen können.

Was steht für Sie als Privatmann Gunter Czisch nun mit dem Ende Ihrer Amtszeit so an?

Ich werde bis zum Sommer erst einmal eine Pause machen (lacht). Wie leicht mir das fallen wird, wird sich zeigen. Um 6.30 Uhr die ersten Mails lesen und noch um 23 Uhr die Lage checken - so einen Tagesrhythmus trainiert man sich nicht von heute auf morgen ab. Wobei mir alle, die so eine Pensionierung bereits hinter sich haben, berichten, dass es dann doch relativ schnell geht. Morgens will ich statt Mails lesen dann Laufen gehen. Und ich habe mir bereits einige Bücher hergerichtet, die ich jetzt lesen möchte.