Ulms Kulturhochburg öffnet wieder

In der zweiten Woche von „Stürmt die Burg“ erwartet die Besucher Konzerte, Kunstprojekte in den Innenräumen sowie ein Familiensonntag mit Theater–, Musik– und Mitmachangeboten. So bringt das Kulturfestival auf der Wilhelmsburg am Donnerstag, 3. August, um 19 Uhr Rap in schwäbischer Mundart von der Ulmer Hoodlyn–Crew auf die Bühne. Mit Dissy aus Berlin kommt um 21 Uhr zudem einer der laut Pressemitteilung „interessantesten Nachwuchs–Rapper der Stunde“ in die Stadt.

Musikalisch startet der Freitag, 4. August, um 19 Uhr mit Flamenco–Fusion von Vientos Flamencos. In Fuerteventura gegründet, versammelt die fünfköpfige Band mittlerweile Mitglieder aus Spanien, Italien, Kolumbien, Argentinien und Frankreich. Ihr Sound verbindet Latin–Rhythmen, Funk, Reggae, Bossa mit Rumbas und Bulerias. Am selben Abend um 21.30 Uhr steht der Musiker und Comedian Rian samt Band auf der Bühne. Auf Social Media erreicht der Österreicher mittlerweile ein Millionenpublikum, sein Ziegen–Song „Schwarzes Schaf“ wurde mit über 40 Millionen Klicks zu einem viralen Hit.

In den Innenräumen eröffnet das in der Burg residierende Künstlerkollektiv aus dem Umfeld der Kunsthochschule Braunschweig die Ausstellung „Mäandertal und Wellenberg — Topografie eines offenen Spatzenwestflügelbruchs“ und lädt ein in die Kasemattengänge des Westflügels, wo in den vergangenen zwei Wochen verschiedene Installationen und künstlerische Auseinandersetzungen mit der Burg entstanden sind. Royale Skulpturen, mikrobiotische Installationen, Virtualitäten, geführte Meditationen, poetische Rundgänge, konzeptuelle Escape–Spiele und andere Aktionen des Kollektivs sollen Besucher anregen, sich mit dem ständigen Wandel von Selbstbild und Weltbild auseinanderzusetzen. Eröffnung ist am 4. August um 20 Uhr.

Musikalisch geht es am Samstag, 5. August, um 20 Uhr weiter mit Katha Pauer. Getragen von Pop–Punk–Gitarren und Synth–Verzierungen kritisiert die 24–jährige Künstlerin in ihren Songs Schubladendenken und singt über tabuisierte Probleme ihrer Generation. Nordir präsentieren ab 22 Uhr ihren Indietronic–Sound. Ausgestattet mit E–Drums, Looper, E–Gitarren, Synthesizer, einer „Zeitmaschine“ und einer Multimedia–Show katapultiert die Band das Publikum auf eine Reise durch die Zeit.

Der Sonntag, 6. August, bietet ein familienfreundliches Programm zahlreiche Mitmachangebote. Mit dabei sind unter anderem das Mitmach–Figurentheater von Spontanello (14.30 Uhr), Marc Uwe Klings Geschichte „Das Neinhorn“ aufgeführt von der freien Theater–Kompagnie Drama Lama Ding Dong (17.30 Uhr) und musikalische Beiträge von Handpan–Artist Samuel Heinrich (16 Uhr) und Songwriterin Marley Wildthing (19 Uhr).

„Stürmt die Burg 2023“