Seit seinem Amtsantritt Anfang September hatte Ulms neuer Münsterdekan bereits viele Herausforderungen zu bewältigen. Im Interview mit Schwäbische-Reporter Dennis Bacher spricht Torsten Krannich über seinen bislang härtesten Moment und erklärt, warum er noch nicht so richtig in Ulm angekommen ist.

Außerdem geht es um die Zukunft der evangelischen Kirche, um Rassismus in der Weihnachtskrippe und die besondere Rolle des Dekans als „Partyplaner“. Kann sich Krannich vorstellen, wie sein Vorgänger für 16 Jahre im Amt zu bleiben? Und ist die Stelle des Dekans noch immer sein Traumjob?

Herr Krannich, die ersten 130 Tage als Münsterdekan liegen hinter Ihnen. Sind Sie denn schon vollständig angekommen in Ihrem neuen Amt?

Ehrlich gesagt fühlt es sich so an, als wären es bereits 500 Tage gewesen. Nein, also wenn man nur das Amt betrachtet, dann würde ich schon sagen, dass ich voll angekommen bin. Die Leute haben es mir aber auch unwahrscheinlich leicht gemacht und mich sehr freundlich und wohlwollend aufgenommen. Was allerdings noch nicht so richtig geklappt hat, ist das Ankommen in der Stadt selbst.

Woran liegt das?

Das liegt einfach daran, dass die Arbeitsfülle eines Dekans doch sehr hoch ist. Vorige Woche haben es meine Frau und ich endlich mal ins Kino geschafft. Das war gefühlt der erste freie Abend nach vier Monaten. Ich sage mal so: Auf dem Weg zwischen dem Münster, dem Grünen Hof und dem Bahnhof kenne ich inzwischen fast jeden Stein persönlich, aber darüber hinaus habe ich leider noch viel zu wenig von dieser Stadt erlebt.

Sie hatten den Posten des Münsterdekans kurz nach Ihrer Wahl als Traumjob bezeichnet. Würden Sie das heute immer noch so sagen?

Die Arbeitsbelastung ist nicht gerade gering und man hat gut zu tun (lacht). Trotzdem bietet diese Position ganz viele tolle Möglichkeiten und einen riesigen Gestaltungsspielraum. Ich halte die Stelle also auch heute noch für traumhaft.

Als Außenstehender nimmt man Sie im Wesentlichen bei Ihren Andachten wahr. Wie sieht denn der übrige Alltag eines Münsterdekans aus?

Mein Tag beginnt morgens um halb neun und endet am Abend um halb elf. Und das im Regelfall an sechs Tagen in der Woche. Die meiste Arbeit passiert aber tatsächlich hinter den Kulissen und bewegt sich weitestgehend im administrativen Bereich. Dazu gehören auch Absprachen mit den Pfarrstellen, dem Ordnungsamt und der Polizei, aber mit auch den Leuten aus der Münsterbauhütte, wenn es um Bauliches geht. An Baustellen mangelt es uns im Münster ja nicht gerade (lacht).

Ihr Vorgänger Ernst-Wilhelm Gohl legte großen Wert auf die Seelsorge. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Tatsächlich sind es auch bei mir die Gespräche mit den Menschen. Die Kirche sollte sich meiner Meinung nach ohnehin nicht nur als Verwaltungsorganisation verstehen, sondern auch immer ein offenes Ohr für die Menschen haben. Es geht darum, nicht über die Menschen zu sprechen, sondern mit ihnen.

Sie sprachen vor Ihrem Amtsantritt darüber, dass die Kirche digitaler werden müsste, um auch jüngere Menschen zu erreichen. Was konnten Sie in Ulm in dieser Hinsicht bereits erwirken?

Aktuell werden bei uns immer mehr interne Verwaltungsabläufe digitalisiert, was die tägliche Arbeit durchaus erleichtert. Außerdem konnten wir bereits zwei Social-Media-Kanäle auf den Weg bringen. Einer soll das evangelische Leben in der Stadt abbilden, der andere einen direkten Einblick in das Ulmer Münster bieten. Aktuell betreue ich die beiden Kanäle noch selbst, eine Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit ist aber in Planung.

Generell habe ich die Situation als sehr aufgeladen in Erinnerung. Torsten Krannich

Ihre größte Herausforderung in den ersten 130 Tagen?

Als die Hamas Anfang Oktober den Überfall auf Israel ausübten, waren wir als Rat der Religionen gefragt: Wie gehen wir innerhalb der verschiedenen Religionsgemeinschaften damit um? Schaffen wir es, eine gemeinsame Sprache zu finden? Für mich war der Austausch mit den anderen Akteuren auch deshalb schwierig, weil ich mich zu diesem Zeitpunkt noch in meiner Anfangsphase befand und kaum jemanden kannte.

Generell habe ich die Situation als sehr aufgeladen in Erinnerung. Dann kamen auch noch die Hakenkreuz-Schmierereien im Münster dazu. Im Nachhinein bin ich dem katholischen Dekan Ulrich Kloos sehr dankbar, dass er die Gespräche damals wunderbar moderiert und mich integriert hat. Inzwischen pflege ich gute Kontakte zu den meisten Religionsgruppen, wenn auch noch nicht zu allen.

Der deutliche Rückgang der Mitglieder stellt ebenfalls eine große Herausforderung für die Kirche dar. Bis 2030 sollen in Ulm deshalb acht Pfarrstellen abgebaut werden. Verstehen Sie die Menschen, die der Kirche den Rücken zuwenden?

Die Solidargemeinschaft hält unsere Gesellschaft zusammen, doch leider entwickeln wir uns immer mehr hin zum Individualismus. Auch Institutionen und Vereine sind von dieser Entwicklung betroffen. Wenn es brennt, hofft natürlich jeder auf Hilfe, doch der Freiwilligen Feuerwehr fehlen die Mitglieder. Das ist die traurige Wahrheit. Individuelle Gründe, die Kirche zu verlassen, kann ich natürlich immer nachvollziehen. Doch leider wird sich die Kirche immer weiter aus der Fläche zurückziehen müssen, je mehr Menschen austreten.

Was tun Sie in gegen diese Entwicklung?

Unsere Pfarrerinnen und Pfarrer leisten tolle und engagierte Arbeit, doch den gesellschaftlichen Trend hält keiner auf. Deswegen sollten wir uns nicht wegen der Austritte selbst fertig machen, sondern vielmehr versuchen, die Menschen, die da sind oder noch dazukommen wollen, von der Kirche zu überzeugen. Erst kürzlich klingelte es an meiner Tür und ein junger Mann stand davor. Er sagte: „Ich bin zwar erst vor ein paar Jahren ausgetreten, aber ich möchte wieder ein Teil dieser Gesellschaft sein.“ Offensichtlich machen wir also nicht alles falsch.

Der Kirchenbezirk Ulm steht wegen sinkender Mitgliedszahlen vor einer Zusammenlegung mit dem Kirchenbezirk Blaubeuren. Welche Chance bietet diese Fusion?

Die Strukturen in der Region dürften durch den Zusammenschluss sehr viel klarer werden. Aktuell ist es ja so, dass vor allem die Leute, die im Grenzgebiet zwischen Ulm und Blaubeuren wohnen, häufig nicht genau wissen, wo sie überhaupt anrufen müssen. Der neue Kirchenbezirk wird im Wesentlichen die Stadt und den Landkreis umfassen und der kommunalen Einteilung damit sehr ähnlich sein.

Anderes Thema: Haben Sie an Weihnachten die Krippe im Ulmer Münster vermisst?

Ich finde, Weihnachten ohne Krippe ist nicht wirklich Weihnachten. Bestimmte Symbole, wie der Christbaum oder für mich persönlich auch der Herrnhuter Stern, sind kulturell prägend und daher sehr wichtig.

Seit einer öffentlichen Diskussion um die vermeintlich rassistische Darstellung des schwarzen Königs im Herbst 2020 wird zu Weihnachten keine Krippe mehr im Ulmer Münster aufgestellt. Wird sich das ändern?

Tatsächlich diskutieren wird derzeit intern über Möglichkeiten, was eine neue Krippe betrifft.

Konnten Sie persönlich die Verbannung der alten Figuren nachvollziehen?

Ich finde, wir müssen als Gesellschaft aufpassen, dass wir in bestimmten Situationen keinen vorauseilenden Gehorsam entwickeln, der uns am Schluss die Luft zum Leben nimmt. Die dunkelhäutige Melchior-Figur ist ja per se keine rassistische Figur, sondern ein Sinnbild dafür, dass Menschen aus allen Nationen zur Krippe nach Bethlehem gekommen sind. Und so wurde das auch in der Kirchengeschichte immer verstanden. Ich stehe darum einem generellen Verbot einer dunkelhäutigen Krippenfigur kritisch gegenüber, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns damit als Gesellschaft in eine intellektuelle Sackgasse hineinbewegen.

Werfen wir einen Blick voraus: Worauf freuen Sie sich als Münsterdekan in 2024 am meisten?

Dieses Jahr steht im Zeichen der Vorbereitungen: 2025 feiern wir 100 Jahre Münsterbauverein, 2027 jährt sich dann die Grundsteinlegung des Münsters zum 650. Mal. Der Job des Partyplaners gehört anscheinend auch zur Stelle des Münsterdekans dazu (lacht).

Herr Krannich, Ihr Vorgänger war 16 Jahre lang im Amt. Können Sie sich das auch vorstellen?

Das würde ich sogar hinbekommen, wenn ich bis zur Rente bleiben darf. Aber es ist ja so, dass unsere Stellen immer erstmal auf zehn Jahre befristet sind und dann neu gewählt wird. Wir haben ja erst kürzlich in Ulm gesehen, dass man den Ausgang einer Wahl im Vorhinein nicht unbedingt kennt. Aber: Grundsätzlich kann ich es mir schon vorstellen, so lange im Amt zu bleiben. Dann hätte ich auch ausreichend Zeit, um die Stadt besser kennenzulernen.