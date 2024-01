Mit so vielen Teilnehmern hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet: Bis zu 10.000 Menschen waren zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus am Samstag auf den Münsterplatz gekommen.

Viele Städte in der Region werden es am Wochenende der Stadt Ulm gleich tun und haben ebenfalls zu derartigen Kundgebungen aufgerufen. Auf dem Münsterplatz als Redner dabei war auch der ehemalige Oberbürgermeister Ulms Ivo Gönner. Er erzählt im Interview, wie er die Stimmung bei der Kundgebung im Nachhinein empfunden hat und warum sie in seinen Augen so wichtig war.

Bis zu 10.000 Menschen waren dem Aufruf des Rings politischer Jugend im Ulm gefolgt. Hätten Sie mit so vielen Teilnehmern gerechnet?

Ich war sehr positiv überrascht über die große Resonanz. Es kam Alt und Jung, ein Querschnitt durch die Ulmer Bevölkerung. Der Aufruf zur Demonstration hat also wohl einen Nerv getroffen.

Sie als Alt-OB haben schon viele Kundgebungen auf dem Ulmer Münsterplatz erlebt. Wie empfanden Sie die Stimmung am Samstag?

Ich hatte den Eindruck, dass die Menschen gerne gekommen sind. Nicht, weil sie dazu abgeordnet wurden, sondern freiwillig, um ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.

Sie haben bei der Kundgebung auch eine Rede gehalten. Was wollten Sie den Teilnehmern dabei vermitteln?

Ich habe versucht darzustellen, dass wir ein besonderes Jahr feiern. Vor 75 Jahren nämlich wurde das Grundgesetz verkündet - die beste Verfassung, die wir in Deutschland je hatten. Und dieses Grundgesetz zu verteidigen, das ist unsere Aufgabe. Ich wollte zudem deutlich machen, dass wir nicht nur empört sein dürfen, sondern uns auch engagieren müssen.

Was genau meinen Sie damit?

Man kann beispielsweise zur Wahl gehen und mit seinem Stimmzettel ein Zeichen gegen Rechts setzen. Aber es muss auch im Alltag Gesicht gezeigt werden. Man muss sich für andere engagieren, für die Nachbarn, beim Rettungsdienst, in Parteien oder Gewerkschaften. Auch bei Betrieben und Unternehmen ist die Demokratie zuhause. Wir müssen uns für Flüchtlinge und Menschen in Not und letztendlich für die Grundrechte engagieren. Und an deren Spitze steht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, unabhängig, welche Rasse oder Hautfarbe der Mensch hat.

Wie haben die Menschen auf diese Rede reagiert?

Mich haben Menschen danach und auch heute noch darauf angesprochen und gesagt, dass ich ihnen damit aus dem Herzen gesprochen hätte.

Wie kam es denn, dass der Alt-OB Ulms bei so einer Demonstration auftritt?

Ich bin ja auch weiterhin Bürger der Stadt Ulm. Und sowohl der scheidende Oberbürgermeister als auch der zukünftige haben mich gebeten, im Namen von ihnen diese Überlegungen öffentlich zu behandeln. Und das habe ich gerne gemacht.

Das Interview führte Felix Achberger von Regio TV Schwaben, wie die „Schwäbische Zeitung“ Teil der Marke SV Gruppe.