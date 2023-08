„Rauschberg“ heißt der erste Kurzroman der jungen Ulmer Autorin Christine Kulgart. Als eine „Bergfantasie — made in Ulm“ charakterisiert die 29–Jährige ihr Erstlingswerk. Das Schreiben ist schon lange eine Leidenschaft der Autorin, als im Urlaub in Bayern die Idee zur Geschichte kam. Zwischen Fiktion und Wirklichkeit geht es um eine bayerische Legende, um Traditionsbruch und das Einstehen für die eigenen Werte.

Im Bayern des 19. Jahrhunderts

Schauplatz ist ein kleines Dorf in Bayern, in dem in den 1830–er Jahren die Bärenjagd noch gängige Praxis ist — und das, obwohl die Population kurz vor dem Aussterben steht. Um den letzten dort noch lebenden Bären rankt sich zudem eine lokale Legende — wie wichtig der Bär für den Rauschberg ist, zeigt sich im Lauf der Geschichte.

Onkel und Neffe im Zwist um die Bärenjagd

Es ist Jagdsaison im kleinen, verschlafenen, aber traditionsbewussten Dorf am Fuße des Berges. „Der junge Adlige Florian muss seinen Onkel auf die Bärenjagd begleiten“, erklärt Kulgart den Ausgangspunkt der Geschichte. „Auf die möchte er aber gar nicht gehen“, betont sie. Die Tradition will es aber so — Florian sträubt sich aber dagegen. „Er möchte die Bärenjagd in jedem Fall verhindern“, fasst die Autorin zusammen. Das gefällt seinem Onkel nicht.

Eine schicksalhafte Begegnung

Eher durch Zufall lernt Florian im Buch den verschwiegenen Theo kennen. „Theo ist es wichtig, die Natur zu beschützen. Auch deshalb wird er vom Jagdtrupp als seltsam angesehen“, erklärt Kulgart. Wie tief seine Verbundenheit zum letzten noch lebenden Bären ist, zeigt sich in den Gesprächen mit Florian.

Florian allerdings wurde mit dem sprichwörtlichen goldenen Löffel im Mund geboren und sollte von seinem Onkel eigentlich an die Bärenjagd herangeführt werden. „Es treffen also zwei Welten aufeinander“, so die Autorin. Unterschiedlicher könnten die Hintergründe der beiden Protagonisten nicht sein. Und erst ihr zufälliges Aufeinandertreffen bringt die Geschichte ins Rollen, betont Kulgart.

Die Autorin ließ sich im Urlaub inspirieren

Die Inspiration zu „Rauschberg“ habe sie im Urlaub im bayerischen Chiemgau — rund um den namensgebenden Rauschberg — gefunden, wo sie auf eine wahre Begebenheit stieß. Vor langer Zeit wurde nahe Ruhpolding der bis dahin letzte bayerische Bär geschossen — erst 170 Jahre später, Mitte der 2000–er Jahre, tauchte mit Braunbär Bruno das nächste Exemplar im Freistaat auf.

Letzter Bär ist Ausgangspunkt der Romanentstehung

Heute steht der „Ruhpoldinger Bär“ von 1835 ausgestopft im dortigen Jagd– und Fischereimuseum. Ein trauriger Anlass, wie Kulgart betont. Die historische Vorlage für ihren Roman war aber gefunden. Realität und Fantasie sind in Kulgarts Geschichte dicht verwoben. Die meisten im Roman erwähnten Orte existieren auch in Wirklichkeit — den handelnden Personen hat aber die Autorin Leben und Charakter eingehaucht.

Botschaft der Geschichte hat auch heute Bestand

Obwohl „Rauschberg“ vor fast 200 Jahren spielt, war es der Ulmerin wichtig, die Kernbotschaft in die Moderne übertragen zu können. „Im Roman möchte ich auch auf aktuelle Probleme hinweisen“, erklärt die Autorin. Familiäre Konflikte und unerfüllte Erwartungen — wie die zwischen Florian und seinem von der Bärenjagd besessenen Onkel — habe es sicherlich damals schon gegeben, meint die 29–Jährige. „Und nur, weil manche Dinge schon immer so waren, heißt das nicht, dass sie immer so bleiben müssen“, erklärt sie.

„Rauschberg“ sei deshalb auch eine Geschichte über das Finden zu sich selbst, indem man die eigenen Überzeugungen vertritt. Und das sei heute und gestern wichtig gleichermaßen wichtig gewesen.

Über die Autorin

Christine Kulgart, geboren 1993 und aufgewachsen in Ulm und Neu-Ulm, schreibt nach eigenen Angaben schon Geschichten seit sie das Lesen und Schreiben in der Schule gelernt hat. Da lag das Studium der Literaturwissenschaft nach dem Abitur nicht fern. Heute schreibt sie als freiberufliche Redakteurin unter anderem für ein Ulmer Stadtmagazin und Fachzeitschriften. Mit der Veröffentlichung des Kurzromans „Rauschberg“ sei ein Traum in Erfüllung gegangen, dem am liebsten weitere folgen sollen. Weitere Informationen zur Autorin sind bei Instagram unter @tinekulgartschreibt zu finden.

Teilnahme an Autorenwettbewerb

Möglich machte die Veröffentlichung ein Online-Wettbewerb für junge Autorinnen und Autoren auf der Plattform „Story.One“, der noch bis Ende August läuft und womöglich weitere Buchpromotion verspricht. Für Kulgart sei das die große Chance, dem Autorinnendasein näherzukommen, wie sie sagt. Obendrein hat sie das E-Book und dessen selbst übersetzte englischsprachige Version im Selbstverlag veröffentlicht. „Rauschberg“ ist unter anderem bei Amazon und Thalia als Hardcover und als E-Book erhältlich.