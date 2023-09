Ulmerin bekommt Anruf von falschem Polizisten

Eine Ulmerin wurde am Montag beim Anruf eines vermeintlichen Polizisten misstrauisch. Wie die Polizei mitteilt, erhielt die 53–Jährige am Nachmittag den Anruf eines Mannes, der sich als Kriminalbeamter der Ulmer Polizei ausgab. Er erzählte der Frau die bekannte Lügengeschichte von angeblichen Einbrechern in der Nachbarschaft. Die 53–Jährige wurde schnell misstrauisch und stellte Nachfragen. Daraufhin beendete der Unbekannte sofort das Telefonat und legte auf. Im Anschluss erstattete die Frau Anzeige bei der richtigen Polizei.