Bunt, bunter, Fanta. So könnte das Motto der Werbeabteilung des Coca-Cola-Ablegers sein. Werbung von Fanta ist berühmt für ihre farbenfrohen Szenen.

Für Aufsehen sorgen seit ein paar Jahren auch die wechselnden Geschmackssorten, die Fanta auf den Markt bringt und so ihre Konsumenten zum Ratespiel einlädt. Die neuste Fanta, die seit Sommer auf dem deutschen Markt zu haben ist, ist lila.

Farbenfrohe Outfits im Werbespot

Nach was sie schmeckt, kann vielleicht eine Ulmerin mit am besten beantworten. Denn Caroline Schwarz ist es, die in einer Hauptrolle im aktuellen Fanta-Werbespot zu sehen ist.

Und auch dieser Spot strotzt natürlich, ganz Fanta-typisch, nur so vor farbenfrohen Outfits und Szenen. Im Werbeclip unter dem Motto „WhatTheFanta“ dreht sich alles um die extravagante Showdame Gloria.

Gemeinsam mit ihrem Assistenten hat sie sich zur Aufgabe gemacht, in ihrer Kochshow jegliche Geschmäcker zu erraten. Als der Assistent ihr jedoch die neue lila Fanta zum Probieren gibt, beginnt für Gloria eine aufregende Suche nach dem Geschmack.

Neben einem klassischen Fernsehstudio spielen sich die Szenen dabei auch in einem Supermarkt ab. Auch wenn der Dreh bereits ein Jahr her ist, schwärmt Caroline Schwarz noch heute von diesem Erlebnis.

„Das Bühnenbild war einfach fantastisch, das Team war toll und auch die vielen Details wie die Stuntfirma, die die Explosion im Orangenberg im Supermarkt geplant hat, haben den Dreh zu etwas ganz besonderem gemacht“, erzählt die 57-Jährige.

Caroline Schwarz ist Tochter des Schmuckdesigners Wolf-Peter Schwarz, langjähriger Besitzer der weltweit bekannten Firma Ehinger Schwarz. Zwar arbeitete die 57-Jährige zeitweise ebenfalls im Geschäft ihrer Eltern, ihre eigentliche Leidenschaft aber ist die Schauspielerei.

Früh hatte sie sich zur Schauspielerin ausbilden lassen. Zwar habe sie in letzter Zeit immer wieder diverse Anfragen über die Agentur einer Freundin erhalten, bei der sie gelistet ist. So richtig überzeugt hatten sie die Angebote jedoch nicht. Bis das Angebot von Fanta kam. „Für mich klang die Rolle der Gloria einfach lustig, wie eine Komikfigur. Und ich habe mir gleich gedacht: Da passe ich so gut drauf“, erzählt Caroline Schwarz.

Und tatsächlich, auch die beauftragte Produktionsfirma war am Ende überzeugt davon, dass die Ulmerin, die aus mehr als 2000 Bewerbungen herausstach, perfekt für die Rolle der Gloria sei. Zwar habe Caroline Schwarz zu Beginn des Drehs, nachdem sie die große Bühne und die vielen Perücken für ihre Rolle sah, nochmals Zweifel bekommen. In ihre Rolle konnte sie sich dann trotzdem schnell versetzen.

„Ich hatte auch erst ein wenig Angst, dass die Rolle zu überzeichnet ist und ich eine Alte darstelle, die man nicht sympathisch findet. Aber am Ende bin ich total begeistert von Gloria“, so Caroline Schwarz.

Froh ist Caroline Schwarz dabei vor allem darüber, trotz ihrer grauen Haare ‐ oder vielleicht sogar genau deswegen ‐ in der Werbebranche weiterhin gut anzukommen. „Man merkt, dass sich in der Branche etwas verändert. Die ältere, exzentrische Frau ist gefragter“, so Schwarz. Tatsächlich bekomme sie inzwischen mehr Anfragen, seitdem sich die Schauspielerin offen mit grauen Haaren präsentiert.

Inzwischen trinke die Ulmerin selbst gerne Fanta. Das war aber nicht immer so. „Meine armen Kinder durften früher nie Cola oder so etwas trinken. Irgendwann habe ich dann mal herausgefunden: Meine Tochter liebt das“, sagt die 57-Jährige und lacht.

An sich fände sie derartige Süßgetränke „so lala“ ‐ Aber die lila Fanta, die sie nun selbst bewirbt, „schmecke wirklich ganz großartig“. „Ich war am Set glaube ich auch die einzige, die das regelmäßig getrunken hat.“ Und wie schmeckt nun die neue Fanta? „Für mich schmeckt es nach so etwas wie einem Apfel-Käsekuchen“, sagt die Ulmerin. Einen Hinweis auf dem Geschmack gibt übrigens auch das Ende des neuen Werbespots.