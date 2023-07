Ulmer Stadtbusse fahren bald in der Ukraine

Mehr als ein Jahr dauert der Krieg in der Ukraine bereits an. Wer nicht flieht, ist um jede Unterstützung vor Ort froh. So auch die Stadt Bilhorod–Dnistrovskyi. Seit Anfang des Jahres unterhalten die Städte Ulm und Neu–Ulm eine Partnerschaft mit der ukrainischen Stadt nahe des Schwarzen Meeres. Als Akt der Hilfsbereitschaft übergeben nun Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und seine Neu–Ulmer Amtskollegin Katrin Albsteiger drei Busse an die aus der Ukraine angereiste Delegation.

Städtischer Nahverkehr soll weiterhin funktionieren

Die Mobilität in der Stadt aufrechtzuerhalten sei „ein erster Schritt dieser Solidaritätspartnerschaft“, betont Czisch bei der Übergabe. „Busse für den Nahverkehr? Sowas haben wir“, skizziert er, wie die Idee entstand, die drei Busse nach Bilhorod–Dnistrovskyi zu schicken. Dabei soll es aber nicht bleiben. Der OB sichert der Delegation aus der Ukraine künftig weitere Unterstützung zu.

Bilhorod–Dnistrovskyis Bürgermeister Vitalii Hrazhdan zeigt sich dankbar über die Hilfe aus Deutschland. Die Busse werden vor allem „Rentnern, sozial schwachen und Menschen mit begrenzten Möglichkeiten helfen“, weiterhin mobil zu bleiben, so das ukrainische Stadtoberhaupt.

Viele Menschen aus der Stadt geflüchtet

Auf die Frage, wie stark seine Heimatstadt aktuell vom Krieg betroffen sei, antwortet Hrazhdan sichtlich betroffen. Er wählt seine Worte, die seine Dolmetscherin im Anschluss übersetzt, bedacht. „Seitdem der Krieg angefangen hat, haben viele Menschen die Stadt verlassen“, berichtet er.

Zudem hätten etliche Menschen aus den vom Krieg noch stärker betroffenen Städten Zuflucht in seiner Stadt gefunden. „Auch, wenn es täglich Luftalarm gibt, verlieren die Menschen nicht die Hoffnung“, betont er. „Einen anderen Weg gibt es nicht.“

Ganz unterschiedliche Ausgangslagen

Albsteiger hebt die Gemeinsamkeiten Ulms und Neu–Ulms mit der ukrainischen Partnerstadt hervor. Alle drei Städte liegen an der Donau, im weiteren Einzugsgebiet leben laut Albsteiger rund 200.000 Menschen — die Grundvoraussetzungen ähneln sich also.

Seit dem ersten Treffen im Februar sei in der Zwischenzeit „ein freundschaftliches Verhältnis“ zwischen allen Beteiligten entstanden. Doch der große Unterschied ist: „In der Ukraine herrscht Krieg, wir haben Frieden“, so die Oberbürgermeisterin. „Das sind völlig unterschiedliche Ausgangslagen“ und ein Grund mehr, „die Freunde in der Ukraine zu unterstützen“.

Mehr als eine Million Kilometer durch Ulm und Neu–Ulm gefahren

Jetzt kommen also die Gelenkbusse. Im Ulmer und Neu–Ulmer Stadtverkehr sind die Busse der Stadtwerke Ulm/Neu–Ulm (SWU) im Laufe der Jahre rund eine Million Kilometer gefahren — und müssen nun ersetzt werden. Aber anstatt sie zu verkaufen, werden sie künftig in der Stadt im Südwesten der Ukraine eingesetzt.

Vor der Übergabe sei es aber notwendig gewesen, sie wieder fahrtüchtig zu machen. Diese Aufgabe übernahm die Firma Voith, die die Getriebe von zwei der drei Fahrzeuge auf eigene Kosten generalüberholt hat. Für den Ulmer Nahverkehr ausgemustert, „werden die Busse in der Ukraine bestimmt nochmal eine halbe Million Kilometer fahren können“, teilt Klaus Eder, Geschäftsführer der SWU, mit.

Die Logistik ist eine Herausforderung

Die Überführung in die Ukraine stellt sich allerdings nicht so einfach dar. Unterstützung beim Vorhaben liefern die Logistikunternehmen Noerpel und Seifert, die zudem gemeinsam 10.000 Euro als Spende beigesteuert haben. „Drei Busse dorthin zu bringen, ist trotzdem eine Herausforderung“, so Eder. Der Plan: An der ukrainischen Grenze sollen Fahrer von dort die Busse übernehmen und danach an ihren Zielort bringen.

„Die Ukraine ist ein Donauland“, hebt Czisch Verbundenheit Ulms und Bilhorod–Dnistrovskyi hervor, die auch nach dem Krieg beibehalten werden soll. Zudem soll eine Donau–Partnerschaft entstehen. „Der nächste Schritt ist die Einladung fürs Donaufest im kommenden Jahr“, so der OB. Auch ein Gegenbesuch in der Ukraine sei geplant — sobald es die Gegebenheiten zulassen.