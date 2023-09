Ulmer Radiologie feiert 50–jähriges Bestehen

„Medizin ohne Radiologie ist wie Leben ohne Licht.“ Mit diesen Worten eröffnete Meinrad Beer, ärztlicher Direktor der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am UKU, die Feier zum 50–jährigen Bestehen der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie in Ulm. In ihren vergangenen 50 Jahren hat sie viele Transformationen durchlebt.

Die Begründung eines eigenen Radiologie–Instituts in Ulm erfolgte im Februar 1973. Zunächst war der Lehrstuhl am Bundeswehrkrankenhaus (BWK) in Ulm angesiedelt, wechselte dann aber im Jahr 1977 mit dem ersten Amtsinhaber, Gerlach Bargon, an das UKU. 1994 folgte Hans–Jürgen Brambs und schließlich übernahm Meinrad Beer im Oktober 2013 die radiologische Leitung. Die Radiologie versorgte in ihren anfänglichen Jahren die Standorte Safranberg und Michelsberg mit den dort ansässigen Kliniken. Später kam der Standort Oberer Eselsberg hinzu. Im Juni 2012 bezog die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie die neuen Räumlichkeiten im Neubau der Chirurgie am Oberen Eselsberg.

Neben den örtlichen Veränderungen entwickelte sich die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am UKU vor allem auch inhaltlich weiter. Die radiologische Abteilung blickt auf zentrale Meilensteine wie die Gründung des interdisziplinären Ultraschallzentrums aus Innerer Medizin I und Radiologie 2012, des Bildgebungszentrums aus Nuklearmedizin und Radiologie 2014 oder des pädiatrischen interdisziplinären Ultraschallzentrums im Jahr 2021 zurück. Aktuell ist die Radiologie an zahlreichen nationalen sowie internationalen Forschungsprojekten beteiligt. So beschäftigen sich derzeitige Projekte beispielsweise mit KI–basierter Bildanalyse für Lungenerkrankungen oder Trauma–bedingten Krankheiten.

„Wenn ich auf die Historie der Radiologie in Ulm blicke, bin ich sehr stolz darauf, was sich in den letzten 50 Jahren an unserem Standort getan hat, wie viel wir als Klinik mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleistet haben und auch aktuell leisten“, sagte Direktor Beer. „Die universitäre Radiologie in Ulm hat in den vergangenen Jahren viele Entwicklungen, Veränderungen und Wandlungen erfahren. Umso beeindruckender ist es, zu sehen, was die Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie in 50 Jahren erreicht hat, welche innovativen Projekte derzeit verfolgt werden und auch welche vielversprechenden, zukünftigen Schritte geplant sind“, stimmte der Vorstandsvorsitzende und Leiter des Universitätsklinikums, Udo Kaisers, zu.

Im Anschluss wurden unter anderem die historischen Hintergründe der Radiologie am Standort Ulm, die technischen Entwicklungen und zukünftige Diagnostik–Verfahren sowie radiologische Einsatzmöglichkeiten diskutiert. „Als Fazit bleibt der Wandel der Radiologie: Ihr Wachsen und ihre Veränderungen, stets spannend, komplex und divers“, so Meinrad Beer.