Ulmer Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen möglicher Einbruchserie

Ein 19-Jähriger und eine Jugendliche stehen im Verdacht, am vergangenen Wochenende in Ulm mehrere Einbrüche begangen zu haben. Darüber informieren die Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei Ulm in einer gemeinsame Pressemitteilung.

Am Sonntag wurde die Polizei zu einem Einbruch in einem Wohngebäude im Stadtteil Unterweiler gerufen. Während der Anzeigenaufnahme machte ein Zeuge auf eine verdächtige Frau in der Nähe an einem Vereinsheim aufmerksam. In diesem Gebäude solle sich noch eine weitere Person aufhalten, hieß es. Vor dem Gebäude erschien eine 16-Jährige, die von einem weiteren Zeugen festgehalten wurde.

Da aus dem Vereinsheim Geräusche drangen, rückten weitere Polizeistreifen zur Unterstützung an. Kurze Zeit später stieg der 19-jährige Tatverdächtige aus einem Fenster an dem Gebäude. Mithilfe der Zeugen konnte der mutmaßliche Einbrecher festgehalten und danach vorläufig festgenommen werden. Dagegen setzte sich der 19-Jährige zur Wehr und soll noch die vor Ort befindlichen Personen beleidigt und bedroht haben.

Nach der Vernehmung durch die Polizei wurde die 16-Jährige in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. Der 19-Jährige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Insbesondere soll geklärt werden, ob beide für weitere Einbrüche in Betracht kommen.