Der Saal im Ulmer Kornhaus mit seinen mehr als 500 Plätzen war am Montagabend fast vollständig belegt. Die Ulmer Bürger zeigten deutlich, wie groß ihr Interesse an der Vorstellung der Kandidaten war. Drei Wochen vor der Wahl am 3. Dezember. Interessant war die Veranstaltung vor allem deshalb, weil erstmals alle fünf Bewerberinnen und Bewerber aufeinander trafen ‐ auch wenn sich der persönliche Schlagabtausch in Grenzen hielt.

Die Kandidatin der Grünen, Lena Schwelling, durfte zuerst ans Rednerpult. Die Stadträtin spannte in ihrer Rede den großen Bogen vom Bau des Ulmer Münsters bis zur heutigen Stadtpolitik. „Was die Ulmer schon immer ausgezeichnet hat, ist ihr Mut für große Vision und die Bodenständigkeit diese auch umzusetzen“, sagte sie.

Sorgen bereite ihr, dass sich das Klima in der Stadt verändere. Im wörtlichen Sinn mit dem Klimawandel, aber auch im übertragenen Sinn mit rechter Hetze und Zeichen von Antisemitismus, wie zuletzt mit den Schmierereien im Ulmer Münster. „Angst aber ist ein schlechter Ratgeber.“

Mobilitätswende als Ziel

Sie habe das Gefühl, dass der „Ulmer Geist“ verloren gehe. Die Stadt dürfe sich nicht nur auf dem Status Quo ausruhen. Schwellings Ziel sei es vor allem, Ulm zu einer klimaneutralen Stadt umzubauen und darüber hinaus die Stadt weiter zu modernisieren.

Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU-Parteimitglied) betonte, dass er sich auf eine zweite Amtszeit freue. Er sehe seinen Anteil an der Erfolgsbilanz, auch wenn nicht alle Ziele erreicht werden konnten. Die Stadt aber schaffe eine Mobilitätswende, „bei der Fußgänger, Auto- und Radfahrer gleichberechtigt sind“.

Erste Warnzeichen

Ulm sei sozial gerecht, „grün und quicklebendig“. Dennoch sehe er erste „Warnzeichen“ in Puncto Sicherheit, deshalb sei es wichtig auch weiterhin die Polizeipräsenz sicherzustellen. Czisch ging zudem auch auf die „Wissenschaftsstadt und den Wirtschaftsstandort“ ein und betonte, er stehe für eine „Haltung der Vernunft“. Grundlage für politische Gestaltungsspielräume seien ausreichende Mittel. „Solide Finanzpolitik ist nicht alles, aber ohne solide Finanzen ist alles nichts.“ Ulm sei und bleibe eine „weltoffene, lebens- und liebenswürdige Stadt“.

Martin Ansbacher, Kandidat der SPD, ging zunächst auf den fehlenden Wohnraum in der Stadt ein. „Wollen wir nur eine Stadt aus Stein oder eine Stadt zum Leben sein?“, fragte er. Wichtig sei, nun den „Mut für echte Veränderungen“ aufzubringen. Dazu gehörten etwa ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm und eine gerechte Unterbringung von Geflüchteten, ohne dass „Schwache gegen die Schwächsten“ ausgespielt werden.

Mehr Grünflächen

Er stehe für „eine sozial ökologische Transformation“. Die Stadt brauche nicht nur „mehr Grünflächen“, sondern auch einen weiteren Ausbau der Radwege und ein Kurzstreckenticket für den Nahverkehr. Oberste Priorität aber müssten Investitionen in Bildung haben. Auch Ansbacher sprach die Sicherheit in der Stadt an und forderte unter anderem „mehr Sicherheitskräfte auf der Straße“.

Der parteilose Daniel Langhans begann seine Rede mit einem Liedtext von Konstantin Wecker mit dem Titel „Es ist an der Zeit“. Darin heißt es unter anderem „Ja auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun.“ Wichtig sei, dass „die Waffen zum Schweigen“ gebracht werden, dieser „Ruf müsse auch von Ulm ausgehen“. Aus dem Publikum kam daraufhin der Zwischenruf „Heuchler!“.

Tumulte bei Querdenker-Auftritt

Gleich zu Beginn war der Auftritt von Langhans von Tumulten geprägt. Eine Gruppe junger Menschen mit Corona-Masken vor dem Gesicht versuchte, ein Banner zu zeigen, und verteilte Flugblätter, auf denen sie unter anderem vor Langhans Gesinnung warnen. Die Ordner und Ulms erster Bürgermeister Martin Bendel aber führten sie aus dem Saal. Langhans sagte: „Sind wir auf der richtigen Spur, wenn Menschen in der Stadt Flaschen sammeln müssen, während andere mit sehr hohen Beiträgen unterstützt werden?“

Schade finde er unter anderem, dass die „Schönheit der Architektur in den Hintergrund getreten sei“. In seinen Gesprächen mit Bürgern habe er viele Themen aufgegriffen. „Das Wort Klima habe ich aber nicht gehört.“ Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten bekam Langhans nach seiner Rede nur verhaltenen Beifall. Am Ende der Veranstaltung erklärte er, seine „Zielgruppe“ sei heute „gar nicht im Saal“ gewesen. Er richte sich primär an die, „die bislang desinteressiert sind“.

Als letzter im Bunde stellte sich der parteilose Kandidat Thomas Treutler vor. Treutler hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, nachdem er seine Kandidatur zunächst zurückgezogen, sich dann aber doch wieder aufgestellt hatte. Er stellte sich als Antipolitiker dar. „Für ein wahres, anderes Ulm gibt es nur eine Option, und das bin ich“, sagte er. Daraufhin erntete er etwas Gelächter und musste auch selbst schmunzeln. Durchaus ernster aber erläuterte er seine Ziele: Er setze sich für ein „Wohlfühl-Ulm“ ein. Die Stadt brauche „Konzepte, um autofrei zu werden“.

Vor allem die „unkoordinierten Baustellen“ verbrauchten „soviel Ressourcen“. Wenn kein Umdenken stattfinde, gebe es 2030 „mehr Baustellen in Ulm als Besucher auf der Landesgartenschau“. Treutler selbst kommt aus der Industrie und betreibt heute einen Comicladen in der Ulmer Innenstadt, daher kenne er auch die Belange des Einzelhandels und wolle sich dafür einsetzen.