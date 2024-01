Menschen, die auf der Straße übernachten müssen, sind in den Wintermonaten der Kälte schutzlos ausgesetzt. In Ulm gibt es daher ein besonderes Angebot, das Obdachlose vor dem Erfrierungstod bewahren soll: die sogenannten Ulmer Nester.

Ulmer Nester: Reporter darf probeliegen (Video)

Auch in diesem Winter sind die kleinen Schlafkapseln, die in der Stadt eine Ergänzung zu den Angeboten der Wohnungslosenhilfe darstellen sollen, wieder an zwei Standorten aufgestellt worden. Die eine steht am Karlsplatz, die andere am Alten Friedhof.

Es kann immer jemand vorbeikommen, und einen bestehlen oder belästigen. Die Tatsache, dass man abschließen kann, wird sehr wohlwollend aufgenommen. Norman Kurock

Die Ulmer Nester öffnen sich im Winter jeden Abend um 18 Uhr automatisch. Wer einen Schlafplatz sucht, kann einfach die Tür öffnen, sich hineinlegen und abschließen

„Wenn man irgendwo auf der Parkbank, in einer wind- und wettergeschützten Ecke oder im Parkhaus liegt, da kann halt auch immer jemand vorbeikommen, und einen bestehlen oder belästigen“, erklärt Norman Kurock von der Caritas Ulm/Alb-Donau, der die Nester betreut. „Die Tatsache, dass man hinter sich abschließen kann, wird von den Bedürftigen sehr wohlwollend aufgenommen.“

Norman Kurock von der Caritas betreut die Ulmer Nester seit Anfang an. (Foto: Dennis Bacher )

Sensoren an den Schlafkapseln

An den Schlafkapseln befinden sich Sensoren. Über eine App auf seinem Smartphone wird Kurock informiert, sobald jemand drin liegt. So kann er das Nest am nächsten Morgen aufsuchen, und den Übernachtungsgast bei einem Vesper und einer Tasse Tee über die Angebote der Wohnungslosenhilfe informieren.

In diesem Winter hätten bislang 44 Personen Schutz vor Kälte, aber auch vor gewalttätigen Übergriffen in den Ulmer Nester gesucht, was einer Auslastung von etwa 60 Prozent entspreche. Heruntergerechnet auf vergleichbare Zeiträume in den Vorjahren sei die Anzahl der Übernachtungen etwas zurückgegangen, wie Norman Kurock sagt.

Ein möglicher Grund dafür seien die längeren milden Phasen im Dezember gewesen. Außerdem weist Kurock auf erfolgreiche Verhandlungen zwischen der Stadt und anderen Immobilienverantwortlichen hin, die einige geschützte Plätze zum Übernachten, zum Beispiel in Parkhäusern, ergeben hätten.

Auf vier Beinen: So sehen die Ulmer Nester im überarbeiteten Design seit zwei Jahren aus. (Foto: Dennis Bacher )

Zudem seien die Ulmer Nester eben nur „ein Mosaikstein im Gesamtunterstützungsangebot für Wohnungslose“. In Ulm gibt es seit vielen Jahren etwa auch ein Übernachtungsheim, eine Tagesstätte und einen Kältebus.

Design überarbeitet: Kein "Sarg" mehr

Die Ulmer Nester waren im Winter 2019 auf Anregung der Stadt erstmals in Ulm aufgebaut worden. Vergleichbare Modelle sucht man andernorts vergeblich. „In so einer Ausstattung und mit dieser ganzen Technik, sind sie wirklich einmalig in Deutschland“, weiß Kurock. Hinter dem Pilotprojekt stecken Ulmer Unternehmer und Informatiker.

Hatte das ursprüngliche Design der Schlafkapseln aus Holz und Stahlblech eher an einen futuristischen Sarg erinnert, sind die Nester vor zwei Jahren noch einmal überarbeitet worden. Statt auf Holz und Blech setzt man mittlerweile auf Metall, statt einer Luke wird eine klassische Tür verwendet. Außerdem stehen die Kapseln nicht mehr auf dem kalten Erdboden, sondern erhöht auf vier kurzen Beinen.