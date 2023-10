Ulmer Marktsonntag am 8. Oktober

Shoppen und Erleben am verkaufsoffenen Sonntag ‐ dazu lädt das Ulmer City Marketing am kommenden Sonntag, 8. Oktober, ein.

Ein bunter Herbstmarktbietet ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz ein breites Sortiment für Groß und Klein an. Von Antipasti, regionalen kulinarischen Spezialitäten, und Bio-Produkten, über Besen, Bürsten, Kräuter, Gewürze, Tee, Naturkosmetik, modische Accessoires, Kurz- und Haushaltswaren sowie Lederwaren, bis hin zu Schmuck und Kleidung, ist laut Pressemitteilung für alle Interessen etwas dabei. Der südliche Münsterplatz bietet traditionell die ideale Kulisse für den Antik- und Kunsthandwerkermarkt, den traditionell viele Stammkunden besuchen.

Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Ulmer Innenstadt und laden zum entspannten Sonntags-Shopping ein. Präsentationen der neuesten Herbsttrends, Prosecco-Shopping, Rabattaktionen, Modenschauen und ein echter Boxring ‐ die Geschäfte der Ulmer City haben sich einiges einfallen lassen, teilt das City Marketing mit.

Bummeln und genießen gehört natürlich zusammen. Daher sind auf dem Herbstmarkt zahlreiche Genussstände zu finden, und internationale Essensstände laden Hungrige zu Gaumenfreuden auf dem Münsterplatz ein.

Erstmalig wird es beim Marktsonntag eine Ausstellung von E-Bikes und Elektrofahrzeugen unterschiedlichster Hersteller geben. Vom Albert-Einstein-Platz bis hin zum Hans-und-Sophie-Scholl-Platz werden diese präsentiert. Die Bikes können direkt vor Ort mit Probefahrten getestet werden.

Geplant sind am Sonntag außerdem viele Aktionen für Kinder und Familien. „Uns lag es am Herzen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen, damit Familien hier bei uns in der Ulmer City einen spannenden und schönen Tag erleben können“, erklärt Sandra Walter, Citymanagerin in Ulm.

Auf der Münsterplatz-Showbühne präsentiert Der Turngau Ulm mit den Turnvereinen aus Ulm und der Region die Vielfalt Turnsports. Dazu zählen Showtanz, Kinderturnen, Ballett, Tanzsport, Rope Skipping, Gardetanz, Rhythmische Sportgymnastik sowie Solokünstler. Über 350 Kinder und Jugendliche sind auf der Bühne mit dabei.

Zu den Attraktionen am Marktsonntag gehören außerdem das Maskottchen „Fratz der Ulmer City Spatz“, ein Mitmachzirkus und das Spatzenbähnle mit kostenfreien Rundfahrt durch Ulm. Auch einen Gepäckbus wird es geben.

In der Hirsch- und Bahnhofsstraße sowie in Hafen- und Platzgasse sind Künstler unterwegs. Das Duo Hochformat als Stelzenläuferinnen, ein Luftballon-Figuren Zauberer, die Jongleurin Anna Käferbock und der Drehorgelspieler Jürgen Laufer sowie zahlreiche regionale Musiker sorgen für Stimmung und Unterhaltung.

Alles zu den Geschäften und Aktionen ist zu finden unter ulmercity.de