Ulmer kämpfen — und siegen spät

Ulm / Lesedauer: 4 min

Beim Jubel fliegt das Trikot: Die Ukmer schlagen Lübeck spät. (Foto: escoto )

Vom Elfmeterpunkt, per Kopfball, mit einem gezielten, trockenen Schuss. Gescheitert am guten Gästetorwart, geklärt auf der Linie oder Endstation am Pfosten: Lange 70 Minuten arbeitete sich der SSV Ulm in seinem jüngsten Heimspiel in der 3.

Veröffentlicht: 03.09.2023, 20:21 Von: Sven Koukal