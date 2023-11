Nach fast 20 Jahren in der Ulmer Innenstadt stand das „Bärenland Ulm“ vor dem Aus, weil kein Nachfolger für die langjährige Inhaberin gefunden werden konnte. Doch die drohende Schließung des beliebten Süßwarengeschäfts rief Michael Annunziata auf den Plan.

Bärenland Ulm schließt doch nicht

Kurzerhand entschloss sich der selbst ernannte Fruchtgummi-Fan aus Ulm dazu, den kleinen Kultladen in der Hinteren Rebengasse zu übernehmen. Am Donnerstag wurden bereits die ersten Gummibären in das Geschäft geliefert, am Montag (6. November) sollen dann nach kurzer Pause die Türen am gewohnten Standort wieder geöffnet werden.

Wir lieben Gummibären! Neu-Inhaber Michael Annunziata

„Als wir mitbekamen, dass das Bärenland für immer dichtmachen würde, konnten wir es kaum fassen“, erzählt Michael Annunziata, der mit seiner Frau zeitweise in Bregenz lebte und dort bereits den Traum vom eigenen Geschäft für „Gummibärle“ hegte. „Wir lieben Gummibären und wollten einfach nicht zulassen, dass der Laden für immer dichtmacht.“

Also setzte sich das Paar mit dem Franchisegeber des Bärenlandes in Schleswig-Holstein in Verbindung und kontaktierte auch Wilma Eisert, die das Geschäft in Ulm vor ziemlich genau 20 Jahren eröffnet hatte, im Oktober allerdings aus privaten Gründen kürzertreten musste.

Inhaberin glaubte selbst nicht mehr an Nachfolger

„Ich bin traurig und an manchen Tagen nah am Wasser gebaut“, berichtete die 59-Jährige noch vor wenigen Wochen von ihrer langen und erfolglosen Suche nach einem Nachfolger. „Es ist aktuell vermutlich einfach eine zu unsichere Zeit für ein Wagnis in die Selbständigkeit.“

Als Wilma Eisert selbst nicht mehr damit gerechnet hatte, tauchten plötzlich Michael Annunziata und seine Frau auf, die sich bereit zeigten, das Bärenland zu übernehmen. „Nach einigen Gesprächen stand die Entscheidung fest, die Nachfolge anzutreten“, berichtet der 48-Jährige Neuinhaber heute.

Michael Annunziata erfüllt sich mit Bärenland einen Traum

Mit der Übernahme des Ulmer Bärenlands geht für Michael Annunziata ein Traum in Erfüllung, wie er erzählt. Der gelernte Bäcker und Koch, der bis zuletzt für das Ulmer Studierendenwerk kochte, backt leidenschaftlich gerne Torten und hat die Vision, im Bärenland auch Motivtorten und Geschenke aus den Fruchtgummis herzustellen. „Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Kunden gut ankommen wird.“

Allzu viel verändern möchte der 48-Jährige im Vergleich zu seiner Vorgängerin aber nicht. Annunziata plant, sein Bärenland „mit derselben Freundlichkeit und Hingabe“ zu führen, wie es die Kunden aus den vergangenen 20 Jahren gewohnt seien. „Der Geist des kleinen Ladens soll erhalten bleiben“, betont er.

Die Öffnungszeiten bleiben wie gewohnt: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 16 Uhr. Zur Eröffnung am 6. November gibt es für alle Gäste sogenannten „Gummibären-Punsch“.