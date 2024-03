So viele Übernachtungsgäste gab es in Ulm und Neu-Ulm noch nie: Mehr als eine Million Besucher vebrachten im vergangenen Jahr eine oder mehrere Nächste in einem der Hotels der Doppelstadt. Die beiden Donaustädte werden immer mehr zum Urlaubsziel - wenn auch häufig nur für Kurzreisen. Die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) zeigt sich dennoch zufrieden über den Trend. An einigen Punkten sieht aber noch Potenzial nach oben.

2023 das bislang erfolgreichste Jahr

Die Zahlen verliest UNT-Geschäftsführer Wolfgang Dieterich gerne: 604.000 ankommende Gäste - ein Plus von knapp 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 1,07 Millionen Übernachtungen - ebenfalls ein Anstieg von rund 11 Prozent gegenüber 2022.

Das vergangene Jahr übertrifft sogar den bisherigen Höhepunkt im Jahr 2019 und zeigt den Trend nach der für den Tourismus so schwierigen Pandemie-Zeit. „Die Leute reisen wieder“, freut sich Dirk Homburg, zuständig für die Kommunikation bei der UNT. Er und Dieterich sprechen gar von einer „Aufbruchstimmung“, von der auch Ulm und Neu-Ulm aktuell profitieren.

Warum Zahlen aber nicht alles sind

Die Sommermonate blieben nach wie vor die besucherstärksten Monate. Dieterich macht das vor allem an den vielen Großveranstaltungen, nicht zuletzt dem Schwörmontag, dem höchsten Ulmer Feiertag, Ende Juli fest. Auch im August seien „sehr viele freizeitmotivierte Gäste“ nach Ulm und Neu-Ulm gereist. „Zahlen sind aber nicht alles“ - auch, wenn sie noch so erfreulich seien, sagt er.

In Zukunft gehe die Marschroute immer mehr in Richtung Qualitätstourismus. „Die Besucher wollen ein Gesamtpaket“, betont er. „Sie möchten zunehmend digital abgeholt werden.“ Auch die Themen Umweltschutz und nachhaltige Mobilität werden laut UNT immer wichtiger. Aktuell wird daher ein neues Konzept zur künftigen Tourismusentwicklung erarbeitet, um diesen Bedürfnissen künftig noch besser gerecht zu werden.

Nicht nur das Ulmer Münster ist bei Besuchern beliebt. (Foto: Hertle )

Immer mehr Freizeitreisende kommen nach Ulm

Vor Jahren haben Geschäftsreisende noch den Großteil der Stadtbesucher ausgemacht - heute sei der Anteil fast ausgeglichen, so Dieterich. Neben dem neuen Übernachtungsrekord schätzt die UNT die Zahl der Tagesbesucher sogar auf rund 6,5 Millionen. „Wir haben vor allem vom Trend zu Kurzreisen profitiert“, erklärt er.

Nach wie vor sei dabei der - noch - höchste Kirchturm der Welt Anziehungspunkt Nummer 1 in der Doppelstadt. „Ulm ist aber weit mehr als das Münster“, betont Dieterich. Shopping, Gastronomie, Freizeitangebote: „Die Gäste wollen vieles miteinander kombinieren“ - und auch außerhalb der Stadt interessante Punkte, wie beispielsweise das Kloster Wiblingen ansteuern, sagt er. „Ulm besteht eben nicht nur aus der Stadtmitte.“

Hotelzimmer waren gut gebucht

So viel ist klar: „Urlaub im eigenen Land ist gefragt“, so Dieterich. Das spiegelt auch die Quote bei der Belegung der insgesamt 6165 Hotelbetten wider. Diese lag im vergangenen Jahr bei 47,5 Prozent - und damit so hoch wie noch nie.

Bei der Bettenbelegung liegen Ulm und Neu-Ulm damit weit über dem Baden-Württemberg-Schnitt (39,7 Prozent). Und das, obwohl die absolute Zahl der Betten im Vergleich zum Vorjahr nochmals anstieg.

Darum blieben Besucher oft nur eine Nacht

Bei der Aufenthaltsdauer in der Stadt sieht Dieterich aber noch Luft nach oben. „Hier sind wir im Schnitt nur bei 1,8 Tagen“, sagt er. Da hat die Doppelstadt im Vergleich zu anderen Städten wie Heidelberg, Baden-Baden oder Karlsruhe das Nachsehen.

Dort bleiben die Gäste laut Dieterich im Schnitt rund zwei Tage. „In Ulm und Neu-Ulm haben wir eine Art ‚Durchgangssituation’“, erkärt er. Vor allem durch die Nähe zur A8 und zur A7 komme es dazu, dass viele Urlauber auf Durchreise hier Halt machen - und so eben nur maximal eine Nacht bleiben. „Das zieht uns in der Statistik immer ein bisschen runter“, ordnet Dieterich ein.

Das Ulmer Fischerviertel ist auch zur kalten Jahreszeit einen Besuch wert. (Foto: Hertle )

Viele Besucher kommen aus dem Ausland

Nichtsdestotrotz: Mehr als ein Viertel der Besucher (26,6 Prozent) und somit mehr als 160.000 Gäste kamen im Vorjahr aus dem Ausland: vor allem aus den Niederlanden, der Schweiz, Italien und Belgien. Neu im Ranking sind Urlauber aus Polen, die vermehrt ihre Ferien in Ulm verbringen. „Ein interessanter Markt“, freut sich Dieterich.

Auf das aktuelle Tourismusjahr blickt die UNT aber positiv gestimmt. Das Internationale Donaufest, viele Open-Air-Konzerte im Sommer sowie die immer gut besuchten Weihnachtsmärkte am Jahresende seien nur einige der potenziellen Publikumsmagnete in diesem Jahr.