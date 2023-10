Stöbern, sammeln und mit der Pinzette vorsichtig im Album unterbringen: Der Ruf des Briefmarkensammeln mag über die Jahre vielleicht etwas angestaubt sein ‐ trotzdem sind bereits zu Messebeginn etliche passionierte Sammler in Ulm zusammengekommen.

Dort hat zum zweiten Mal die Internationale Briefmarkenbörse ihre Tore geöffnet. Doch stimmt das Vorurteil, dass Briefmarken nur etwas für betagte Sammler sind? Schwäbische.de hat sich bei den Philatelisten umgehört.

Eine neue Art der Brieffreundschaft

Nein, sagt Christian Helfert, Vorsitzender des Briefmarkensammlervereins Riedlingen im Kreis Biberach, dessen Jugendgruppe zwölf Nachwuchssammler zählt. Gemeinsam verschicken sie Postkarten an zufällig ausgewählte Empfänger in der ganzen Welt ‐ und erhalten im Gegenzug Karten welche zurück. Ob nun von den Fidji-Inseln oder aus Hongkong.

Post-Crossing nennt sich diese Art der neuen weltweiten Brieffreundschaft. „Über die Briefmarke finden die Kinder dann heraus, wo die Karte herkommt“, so Helfert. Dafür hängt im Gruppenraum eine große Landkarte, die zeigt, welchen Weg die Karten bereits hinter sich haben. „Das ist für sie unheimlich spannend“, betont er.

Beim Händler die Alben zu durchforsten, um die eigene Sammlung zu vervollständigen, gehört dazu. (Foto: Hertle )

Engagierter Nachwuchssammler aus Ulm

Dass Briefmarken auch heute noch bei jungen Leuten eine wahre Leidenschaft entfachen können, zeigt auch der 20-jährige Paris Dimitriadis vom Ulmer Verein für Briefmarkenkunde. Der Auslöser war bei ihm die Briefmarkensammlung der Großeltern, berichtet er.

Dort wurde mir dann gezeigt, wie man eine Sammlung aufbaut. Paris Dimitriadis

„Ich wollte unbedingt wissen, ob sie vom Wert oder der Geschichte her interessant sein könnten“, sagt Dimitriadis. Mit zwölf Jahren habe er sich deshalb an den Ulmer Briefmarkenverein gewandt. „Dort wurde mir dann gezeigt, wie man eine Sammlung aufbaut“, berichtet er. Hinter jeder Sammlung steckt laut dem Student immer auch System.

Der 20-jährige Ulmer Paris Dimitriadis stellt seine Ansichtskarten über die Geschichte der Ulmer Olgastraße aus. (Foto: Hertle )

Faible für die Ulmer Olgastraße

Denn ob der schier unendlichen Masse an Motiven und Themen scheinen sich die meisten der Sammler früher oder später fast schon auf ein Sammelgebiet spezialisieren zu müssen. So hat sich Dimitriadis auf Ansichtskarten seiner Heimatstadt Ulm spezialisiert und sich dafür akribisch in die Geschichte hinter den Karten eingelesen.

Ein aussterbendes Hobby? Schätzungen zufolge gibt es noch bis zu zwei Millionen Sammler in Deutschland, von denen ein kleiner Teil in Vereinen organisiert ist. Dort gehen die absoluten Zahlen zurück. Der deutsche Philatelisten-Verband zählt im Moment noch etwa 20.000 Mitglieder. Mitte der 90er-Jahre waren es noch gut knapp zwei Drittel mehr (53.000 Mitglieder im Jahr 1996). (phe)

Sein jüngstes Forschungsgebiet befasst sich zum Beispiel mit der bekannten Ulmer Olgastraße, die sich im Laufe der Zeit auf den alten Karten immer wieder anders präsentiert. Das habe ihn an dem Thema so fasziniert, dass er seine Leidenschaft zur Ulmer „Prachtstraße“, wie er sie bezeichnet, auf der Messe stolz präsentieren darf.

Auf der Suche nach britischen Briefmarken

Auch Deborah Bobritz aus Mindelheim ist wie Dimitriadis bereits als Kind mit dem Sammelfieber infiziert worden. Mit ihrem Vater ist sie an diesem Tag aus dem Unterallgäu zur Messe gekommen. Beide sitzen geschäftig am Stand von Händler Schumann aus Elchingen und durchwälzen Briefmarkenalbum für Briefmarkenalbum.

Ihr Ziel ist klar: Das Vater-Tochter-Gespann ist auf der Suche nach Briefmarken aus Großbritannien. „Ich habe eine Fehlliste mitgebracht, auf der ich sehe, welche Briefmarken mir noch fehlen“, berichtet sie. „Die Jahre 1974 und 1955 sind jetzt vollständig“, freut sie sich und hakt ihre Liste ab.

Aus der Schweiz zur Messe angereist

Sammlerin Barbara Hack ist mit ihrem Mann extra aus der Schweiz nach Ulm gereist. „Ich sammle Königs-, Kaiser- und Fürstenhäuser aus der ganzen Welt“, so die 70-Jährige. „Denn wir haben in der Schweiz nicht so viele Schlösser“, hebt sie hervor und lacht.

Da hat jeder König seine Schublade. Barbara Hack

„Zigtausende“ Briefmarken und Ansichtskarten seien so bereits zusammengekommen. Zu Hause habe sie deshalb eigens einen „königlichen Raum“ eingerichtet, berichtet sie stolz. „Da hat jeder König seine Schublade.“