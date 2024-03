KI-Campus eröffnet im September

Ein neues Zentrum für Künstliche Intelligenz entsteht in Ulm

Ulm / Lesedauer: 2 min

Der Rohbau und der Dachstuhl stehen. Jetzt fehlt noch die Inneneinrichtung im neuen KI Campus Ulm. Ab September können Unternehmen und die Wissenschaft hier dann an Themen rund um Künstliche Intelligenz arbeiten. (Foto: Tamer Oyoun Soud )

Das Thema Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. In Ulm entsteht aktuell ein KI-Campus, an dem die Technologie behandelt werden soll. Was konkret geplant ist.