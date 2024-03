250 zusätzliche Geflüchtete müssen in Wiblingen in Zukunft untergebracht werden. Doch wo? Zunächst war eine große Containersiedlung südlich des Friedhofs geplant, was jedoch für reichlich Protest vonseiten der Bürgern sorgte. Bei der kürzlichen Informationsveranstaltung lag der Fokus jetzt auf vier verschiedenen Standorten.

Rund 700 Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung des Baubürgermeisters Tim von Winning in die Tannenplatzhalle gefolgt. Dieser stellte dabei die präferierten Standorte der Verwaltung vor.

Die größte Änderung ist die Anzahl. Statt einer großen Unterkunft plane von Winning nun mit dreien. Zwei mit jeweils rund 98 Plätzen an den Standorten der „Hundewiese“ auf dem Sportgelände des TV Wiblingen und an den „Fahrtäckern“ am Jägerweg und eine mit 56 Plätzen.im Bereich „Hinter den Gärten“ an der Kapellenstraße.

Bürger äußern ihre Sorgen

Speziell mit den beiden letzteren waren dabei nicht alle zufrieden. Der Sprecher der Regionalen Planungsgruppe (RPG) Wiblingen, Burkhard Simoneit, sieht diese Standorte als zu nah an Wohnvierteln. Ein Verlust des Sicherheitsgefühl ist für viele Menschen ein Thema, wie sich in Gesprächen herausstellte: „Ich weiß ja nicht, wer da kommt. Ich bin alt, ich kann mich nicht wehren“, so eine Bürgerin vor der Veranstaltung.

Für von Winning nicht anders zu erwarten: „Es gibt zu jedem der hier genannten Standorte eine Unterschriftenaktion, die sich dagegen ausspricht“, sagte der Baubürgermeister vor der Veranstaltung im Gespräch.

Ein Standort gilt bereits als sicher

Die „Hundewiese“ sorgte beim Publikum dabei für die wenigsten Aufschreie. Für die RPG sei diese geeignet, da der Platz ungenutzt sei und es keine unmittelbare Nähe zu anderen Wohngebäuden gebe. Die Stadt habe den Platz dabei als Kompromiss und wegen der Meinung der RPG ebenfalls in ihre Empfehlungen aufgenommen, so von Winning.

Für ihn gebe es aber auch Probleme am Standort. Zum einen müsse der Lärmwall für den Bau durchbrochen werden, was rund eine halbe bis eine Million Euro koste, zum anderen sei „im Winter auf dem Sportgelände nichts los“ - gute Integration gehe anders.

Gemeinderat entscheidet Ende April final

Die RPG empfiehlt neben der Hundewiese lediglich einen zweiten Standort und will beide für 125 Geflüchtete bereitstellen. Das zweite Heim soll dabei zwischen dem Gewerbegebiet Raiffeisenstraße und der Johannes-Palm-Straße. Von Winning hielt dagegen: Die Stadt plane hier in Zukunft mit einem Wohnungsbauprojekt und wolle sich den Platz nicht nehmen. Dazu sei die Johannes-Palm-Straße ohnehin bereits ein schwieriges soziales Pflaster.

Bei der Veranstaltung waren auch rund 15 der 40 Ulmer Gemeinderäte anwesend. Dieser wird über die endgültigen Standorte dann am 24. April beraten. Dies wird vor der Kommunalwahl auch die letzte Sitzung des Rates in der aktuellen Besetzung sein. „Eine Entscheidung, für die ich den Gemeinderat nicht beneide“, so von Winning.