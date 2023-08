Ulm hat einen neuen Club! „Eins Tiefer“ öffnet in der City

Vor einem Jahr hat Mario Schneider das Theatro (heue Cocomo) in der Hirschstraße verkauft — nun wird der bekannte Szenegastronom einen neuen Club in der Ulmer Stadtmitte eröffnen.

Aus „Stitz–Club“ wird „Eins Tiefer“

Das „Eins Tiefer“ soll Ende Oktober in den Räumlichkeiten des ehemaligen „Stitz–Club“ an den Start gehen. Zunächst soll der Laden in der Pfauengasse 19 an Samstagen sowie vor Feiertagen geöffnet werden.

Fokus auf elektronische Klänge

„Theatro, Myers, Sucasa, Citrus — in den letzten Jahren ist die Ulmer City um viele tolle Clubs mit starken Konzepten ärmer geworden“, bedauert Mario Schneider. „Ich freue mich daher tierisch darauf, die Innenstadt mit einem neuen Angebot bereichern zu können.“

Die musikalische Linie ist bereits klar: „Im „Eins Tiefer“ soll vorwiegend im elektronischen Bereich getanzt werden“, erklärt der Betreiber. „Wir sind aber total offen, auch mal von dieser Linie abzuweichen.“

Mario Schneider blickt auf 17 Jahre Erfahrung im Ulmer Nachtleben zurück und weiß genau, was in der City noch fehlt: „Ein magischer Raum, in dem es nicht um den Raum selbst geht, sondern um die Menschen darin. Ein Club muss immer auch ein Safe Space sein.“

Ein Zielpublikum gebe es im „Eins Tiefer“ daher nicht. „Wir achten nicht auf das Alter“, betont der Clubchef. „Menschen, die einfach zwanglos und gemeinsam miteinander feiern wollen, sind bei uns herzlich willkommen. Egal an wen sie glauben, wen sie lieben oder wie alt sie sind.“

So kam der Name zustande

Aktuell laufen noch die Arbeiten an der Umgestaltung des ehemaligen „Stitz–Club“, den viele auch noch als „Graffiti“ oder „Yello“ kennen dürften.

Empfohlene Artikel Druckbuchstabe Ehemaliger Ulmer Theatro-Club öffnet bald unter neuem Namen q Ulm

Den neuen Namen erklärt der Betreiber folgendermaßen: „Mein geliebtes Theatro war im Erdgeschoss — der neue Club ist jetzt eins tiefer.“ So einfach wie das klingt, war die Namensfindung aber offenbar nicht. „Es brauchte unendlich viele Eingebungen, bis wir uns für diese Wortkombination entschieden haben.

Das offizielle Logo des „Eins Tiefer“ zeigt die Taste eines Aufzugs, die nach unten gerichtet ist.

Achtung Verwechslungsgefahr!

In der Region gibt es bereits ein Künstlerduo mit dem Namen „Eins Tiefer“. Laut Mario Schneider bestehe aber kein Zusammenhang.

Man habe sich im Vorfeld mit den Musikern unterhalten und grünes Licht für die Umsetzung erhalten. Es sei aktuell nicht auszuschließen, dass die beiden Künstler in dem neuen Club in der Ulmer Stadtmitte auftreten werden.

Im Netz findet man das „Eins Tiefer“ unter www.einstiefer.de sowie auf Instagram und Facebook.