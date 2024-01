Die Zahl an geflüchteten Menschen, die nach Ulm kommen, steigt weiter. Bis Ende des Jahres 2023 waren mehr als 2800 Geflüchtete in Unterkünften der Stadt untergebracht. Wenn man die Menschen mitzählt, die in privaten Unterkünften einen Wohnsitz bekommen haben, sei von rund 6240 Menschen auszugehen, teilt die Stadt mit.

Doch wie viele Geflüchtete in diesem Jahr nach Ulm kommen und eine Unterkunft benötigen, sei unklar, erklärt Andreas Krämer, Leiter der Abteilung Soziales bei der Stadt Ulm. Und das macht die Planungen schwierig. Doch immerhin gibt es Schätzungen.

Warum die Stadt handeln muss

Monatlich rechnet die Stadt offenbar mit rund 150 Menschen, rund 90 davon Ukrainer. Selbst wenn man mögliche Wegzüge, Rückkehrer und private Unterbringungen dagegen rechne, bleibe ein rechnerischer Bedarf von rund 80 Plätzen pro Monat und damit ein „Ausbauziel“ von etwa 1000 Plätzen für dieses Jahr, skizzierte Krämer bei der vergangenen Ratssitzung. Bei allen Unsicherheiten hätten die Prognosen zumindest in den vergangenen Jahre meist zugetroffen. Auch deshalb müsse die Stadt jetzt handeln.

Geflüchtete in Turnhallen unterzubringen, will die Stadt dabei vermeiden. In mehreren Etappen sollen weitere Plätze geschaffen werden. Etwa in einem Gebäude in der Blaubeurer Straße und in der ehemaligen Technischen Hochschule in Böfingen.

Erste Etappe

Die Geflüchteten sollen gleichmäßig über die verschiedenen Stadtteile verteilt werden. Wenn man sich die Verteilungsquoten anschauen, falle der Blick nun auch auf Wiblingen.

Dort soll als erstes Etappe ein kleines Containerdorf mit 250 Plätzen entstehen. Das wären nach jetzigem Stand etwa 16 Container. In der Regel sei für eine Person ein Platz von lediglich 4,5 Quadratmetern vorgesehen, so erlauben es die aktuell reduzierten Belegungsvorgaben.

Welcher Standort in Frage kommt

Die Stadt hat nun drei Standorte in Wiblingen untersucht, die prinzipiell alle für die Unterbringung Geflüchteter geeignet sei, erklärte Ulms Baubürgermeister Tim von Winning in der Gemeinderatssitzung.

Aus Sicht der Stadt sei eine Erweiterungsfläche des Friedhofs in Wiblingen am besten geeignet. Die anderen beiden Standorte in der engen Auswahl befinden sich bei den Schrebergärten an der Johannes-Palm-Straße und beim Sportplatz des TV Wiblingen. Zur endgültigen Standortauswahl soll zeitnah eine Diskussionsveranstaltung in Wiblingen stattfinden. Bereits Anfang Februar könnte dann im Rat eine Entscheidung fallen. Die Kosten für die Wohncontainer beziffert die Verwaltung auf etwa neun Millionen Euro.

Was die Stadt tun kann

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch betonte, es gebe „keine Zweifel daran, dass das erforderlich ist“. Die Unterbringung sei eine „Weisungsaufgabe“, wenngleich er damit nicht einverstanden sei. „Wenn wir sagen, wir nehmen niemanden mehr auf, stehen die Leute trotzdem da.“

Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte Czisch einen einwöchigen Aufnahmestopp verhängt, weil es keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr gegeben habe. Gleichzeitig sei es aber auch gelungen, 936 Betten durch eine Wohnraum-Akquise der Stadt zu schaffen, primär für die ukrainischen Flüchtlinge. Czisch sagte aber auch, er gehe davon aus, dass die Stadt „kaum auf große Begeisterung“ setzen könne.

Was die Räte dazu sagen

Auch im Ulmer Gemeinderat gingen die Meinungen dazu auseinander: Stadtrat Hans-Walter Roth (parteilos) verwies auf die Kriminalität im Stadtteil Wiblingen. „Wir brauchen dann dort auch mehr Polizei.“ Als Gegenvorschlag brachte er eine Unterbringung in der Ulmer Wilhelmsburg ins Gespräch. OB Czisch entgegnete, dass die Zeit dafür nicht ausreiche. Grundsätzlich aber soll das geprüft werden.

Karin Graf (CDU) lobte dagegen die Vorlage der Verwaltung. Angesichts des Fachkräftemangels könnten die Geflüchteten sogar eine „Chance für uns“ sein. Sie sagte außerdem, die „sozialen Probleme“ dürften „nicht mit der Flüchtlingsthematik vermischen werden“.

Zu teuer?

Wolfgang Stittrich (FDP) warnte: „In Wiblingen steht die AfD schon bei 20 Prozent.“ Und Thomas Kienle (CDU) forderte, die Stadt soll ein „Integrationskonzept“ vorlegen, das auch die Folgen der Unterbringung berücksichtige. Außerdem seien neun Millionen Euro für die Container zu teuer.

Ulms Baubürgermeister Tim von Winning erklärte, dass die Stadt die Container wohl europaweit ausschreiben werden. Bei dem Beschluss im Rat gehe es aber darum, die Stadt generell dazu zu ermächtigen. Am Ende stimmte eine breite Mehrheit zu, sieben Ratsmitglieder stimmten dagegen.