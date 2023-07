Ukulele Death Squad live im Roxy Sound Garten

Eine spannende Band hat sich für Donnerstag, 20. Juli, ab 20 Uhr im Roxy Sound Garten angesagt: The Ukulele Death Squad aus Australien. Ihren Stil beschreiben sie mit Folk–Punk–World Music, und die Veranstalter warnen die Besucher in ihrer Ankündigung schon einmal vor: „Erwarten Sie das Unerwartete und vergessen Sie alles, was Sie über die Ukulele zu wissen glaubten“, heißt es in der Pressemitteilung

Die unkonventionelle Herangehensweise an die Ukulele der siebenköpfigen Folk–Band mit Tarantino–Einflüssen hat seit ihrer Gründung im Jahr 2017 ein weltweites Publikum begeistert. Ihr Debüt in Adelaide und auf dem Edinburgh Fringe wurden 2018 als „Bester Music Act des Adelaide Fringe“ ausgezeichnet. Ihre Musik nimmt Anleihen bei verschiedenen Genres: Flamenco, Ska, Folk, Jazz, Pop und Rock — mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors. Sie kombinieren „Hardcore“-Ukulele mit satten Gesangsharmonien, stampfenden Rhythmen, unverschämten Soli und sinnlichem Saxophon.

Der Eintritt zu allen Konzerten Sound Garten ist frei. Es gibt keine Tickets, und es können keine Plätze reserviert werden. Bei Schlechtwetter ist der Roxy Sound Garten geschlossen, die Konzerte finden jedoch immer statt. Sie werden bei Schlechtwetter in die Roxy Cafébar verlegt und beginnen dann ebenfalls um 20 Uhr.