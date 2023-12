Selbst dem Wahlleiter fehlten ein wenig die Worte, als er am Sonntagabend ein historisches Ergebnis für die Stadt Ulm verkündet: Martin Ansbacher (SPD) wurde bei der Stichwahl mit 55,1 Prozent zum neuen Oberbürgermeister gewählt - und gewann völlig überraschend gegen Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU).

Die Betroffenheit über seine Niederlage (er erhielt 44,8 Prozent der Stimmen) war dem Noch-OB bei der Verkündung des Wahlergebnisses deutlich anzumerken. 23 Jahre lang arbeitete Czisch im Dienste der Stadt, zunächst unter Ivo Gönner (SPD) als Erster Bürgermeister, ab 2016 dann als Oberbürgermeister. Wirkliche Fehltritte hat sich der 60-Jährige selbst aus Sicht seiner Kritiker nie geleistet. Gunter Czisch habe „unheimlich viel für die Stadt geleistet und erreicht“, wie Wahlleiter und Erster Bürgermeister Ulms, Martin Bendel, betonte.

Hier weiterlesen: So lief der Abend der Stichwahl ab

Auch die am Wahlabend anwesenden Kommunal-, Landes- und Bundespolitiker waren überzeugt: Fachlich habe Czisch alles richtig gemacht. Erklären können sich CDU-Kollegen die Niederlage nur damit, dass Ansbacher als Person bei den Wählern schlichtweg mehr Sympathie gewinnen konnte.

Vorfreude auf die neue Herausforderung

Die Mehrheit der Ulmer Bürger habe sich frischen Wind für die Stadt gewünscht - und somit den Juristen Martin Ansbacher gewählt. „Mit einem Ergebnis in dieser Deutlichkeit habe ich nicht gerechnet“, sagte Ansbacher, seit 2014 im Ulmer Gemeinderat und seit 2019 Kreisvorsitzender der SPD Ulm. Er freue sich auf die neue Herausforderung, die aber „kein Zuckerschlecken“ werde.

Ansbacher will den Bürgern nun „Bürgernähe, mehr Kontakt und Austausch“ bieten. Die Themen der Stadt blieben die gleichen, jedoch mit ihm als OB mit einer „anderen Akzentuierung“. Ansbacher hat bislang keinerlei Erfahrungen in der Verwaltung vorzuweisen und wird viel Kraft aufwenden müssen, „besser als Gunter Czisch“ zu sein, wie er es im Wahlkampf selbst versprach.

Da beim ersten Wahldurchgang am 3. Dezember keiner der fünf angetretenen Bewerber die absolute Mehrheit erreicht hatte, war die Stichwahl nötig. Und die erfolgte zum ersten Mal nach neuen Kommunalwahlrecht, also nur noch mit den zwei stärksten Kandidaten. Amtsinhaber Gunter Czisch vermutet, dass diese Änderung durchaus eine Rolle für das überraschende Ergebnis gespielt hat. Damit, so Czisch, hätten alle, die einen Wechsel wollten, sich auf Ansbacher konzentriert. Etwa auch die 7500 Wähler, die beim ersten Wahldurchgang Lena Schwelling, Stadträtin und Landesvorsitzende der Grünen, ihre Stimme gegeben hatten.

Sorge um Demokratie

Das Ergebnis mache ihn durchaus traurig. „Gleichzeitig denkt man an die Stadt. Ich wünsche dem Gewinner alles Gute und eine glückliche Hand“, so Czisch, der seinem Nachfolger ein „bestelltes Haus“ übergeben könne. Wechsel gehöre zur Demokratie, jedoch sei die geringe Wahlbeteiligung besorgniserregend. Während beim ersten Wahldurchgang noch 40,1 Prozent der rund 91.000 Wahlberechtigen ihre Stimme abgaben, lag die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl bei nur 38,3 Prozent.

„Wenn sich mehr als 60 Prozent der Bürger nicht mehr einbringen und zur Wahl gehen, ist das ein Problem für die Demokratie“, so Czisch, der sich ab 1. März komplett aus der Kommunalpolitik verabschieden will. „Das gehört sich so“, sagte Czisch. Für ihn beginne ein „neuer Lebensabschnitt“.

Rückschlag für die CDU auf Landesebene

Für die CDU unter ihrem neuen Landeschef Manuel Hagel ist die Wahlniederlage ein Rückschlag im Bemühen, in größeren Städten Bürgermeister-Sessel zu gewinnen. Besonders dort tut sich die CDU seit Jahren auch bei Bundestags- und Landtagswahlen schwer, Mandate zu gewinnen. Zuletzt gelang jedoch ihrem Kandidaten Christian Specht (CDU) in Mannheim ein Überraschungssieg. Er beendete damit eine seit den 1970er-Jahren ungebrochene Serie von SPD-Stadtoberhäuptern. In Heidelberg blieb der parteilose Eckart Würzner mit Unterstützung der CDU im Amt und setzte sich gegen die ehemalige Landeswissenschaftsministerin Theresia Bauer durch, in deren Kandidatur die Grünen große Hoffnungen gesetzt hatten.

Eine ganz andere Entscheidung steht indes bis zum 1. März 2024, wenn Martin Ansbacher dann offiziell sein Amt Oberbürgermeister der Stadt antritt, noch aus. Denn das Regierungspräsidium Tübingen prüft aktuell, ob die Wahl am 3. Dezember sachgemäß durchgeführt wurde. Kandidat Daniel Langhans (parteilos) hatte gegen die Wahl Einspruch eingelegt und Zweifel daran geäußert, dass er nur 2,6 Prozent der Stimmen erhalten haben soll.