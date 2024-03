Warum hat die 38-jährige Mutter ihr neugeborenes Kind in einem Glascontainer in Langenau (Alb-Donau-Kreis) ausgesetzt? Und in welcher Verfassung befand sich die Frau? Im kürzlich gestarteten Prozess vor dem Ulmer Landgericht gilt es, diese Fragen zu beantworten.

Zunächst werden diese allerdings offen bleiben, denn im Prozess gab es nun eine unerwartete Wendung: Der psychiatrische Gutachter, der die Angeklagte währenddessen begleiten sollte, ist überraschend verstorben. Muss der Prozess jetzt neu gestartet werden?

Weiterlesen: Versuchter Mord oder Totschlag: Wollte sie ihr Baby im Glascontainer töten?

Nackten Säugling in Glascontainer gelegt

Die Tat im Oktober machte betroffen. Nur mit telefonischer Unterstützung einer Hebamme soll die Angeklagte das Baby zur Welt gebracht haben - ganz allein, denn die dreifache Mutter hatte ihre erneute Schwangerschaft bis zuletzt verheimlicht. Dann soll sie sich entschieden haben, ihr Baby in der kalten Herbstnacht auszusetzen.

Das Kind soll nackt gewesen sein, nur in ein Laken gewickelt. In einem Pizzakarton soll sie den Jungen schließlich im Glascontainer abgelegt haben. Er blieb unverletzt. Das Kind wäre aber erfroren, hätte es ein Passant nicht zufällig entdeckt, zeigte sich der Rechtsmediziner bei seiner Einschätzung sicher.

Die Mutter muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten. Doch in welchem Zustand befand sich die Frau, als sie sich mutmaßlich entschied, ihr Kind dem drohenden Kältetod zu überlassen? Welche Beweggründe brachten sie zu dem Entschluss, ihr Kind in einen Altglascontainer zu legen?

Beim Prozesstart war der Gutachter nicht dabei

Schon zum Prozessauftakt fehlte der psychiatrische Gutachter Peter W. krankheitsbedingt. Trotzdem entschied sich das Gericht, den Prozess zunächst ohne ihn zu beginnen.

Wir haben mit der Hoffnung begonnen, dass er bei einem Folgetermin dabei sein kann. Verteidigerin Corinna Nagel

„Wir haben mit der Hoffnung begonnen, dass er bei einem Folgetermin dabei sein kann“, erklärt Corinna Nagel, Verteidigerin der angeklagten Mutter, auf Nachfrage. Diese Hoffnung hat sich nun zerschlagen, sagt sie betroffen. Nachdem klar ist, dass er leider verstorben sei, müsse das Landgericht sich jetzt auf die Suche nach einem Ersatzgutachter machen. Und das sei schwierig genug.

Wenn der Prozess platzt, wäre das auch für meine Mandantin sehr belastend. Corinna Nagel

Der Gutachter hatte sich im Vorfeld des Prozessauftakts mit der 38-Jährigen zusammengesetzt, um sich einen Eindruck von ihr zu verschaffen - die sogenannte Exploration. Seine Einschätzungen wären für den weiteren Prozessverlauf immens wichtig gewesen. Doch seine Antworten bleiben nun zunächst offen.

Kann der Prozess fortgeführt werden?

Denn dem Vernehmen nach erlag der 63-Jährige kurz nach Prozessbeginn einer schweren Krankheit. Nach der überraschenden Todesnachricht wurde der zweite Verhandlungstag am vergangenen Freitag kurzerhand abgesagt. Wie es mit dem laufenden Prozess nun weitergeht, ist aktuell noch unklar.

Mir ist nicht bekannt, dass an den Terminen Änderungen eingetreten sind. Landgerichtssprecherin Hanna Eckert

Stand jetzt stehen die weiteren anberaumten Verhandlungstage weiterhin fest. „Mir ist nicht bekannt, dass an den Terminen Änderungen eingetreten sind“, teilt dazu Gerichtssprecherin Hanna Eckert auf Nachfrage mit. Stand jetzt ist der nächste Termin für Anfang April anberaumt. Doch ohne Gutachter kann der Prozess nicht fortgesetzt werden.

Das sagt die Verteidigerin der 38-jährigen Angeklagten

Auch, wenn das Landgericht auf die Schnelle einen neuen Gutachter findet, der in den laufenden Prozess einsteigen kann, drängt die Zeit. „Man muss ihm natürlich genug Zeit für eine neue Exploration geben“, fordert Corinna Nagel.

Andernfalls müsse das Verfahren zu einem späteren Zeitpunkt neu gestartet werden. „Wenn der Prozess platzt, wäre das auch für meine Mandantin sehr belastend“, sagt Corinna Nagel. Vor allem, weil sie dann ihre Aussage vor Gericht wiederholen müsse. Schon zu Prozessbeginn war die Öffentlichkeit auf Antrag Corinna Nagels hierbei ausgeschlossen. Denn die Aussage berühre „intimste Lebensbereiche“ der Angeklagten, so die Verteidigerin.

Zudem könnte die Einschätzung eines Gutachters mit ausschlaggebend für ein späteres Urteil sein. Um den Prozess fortführen zu können, muss deshalb schnell ein neuer Sachverständiger her.