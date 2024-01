Über den Fahrradschutzstreifen und eine rote Ampel

Die Polizei in Ulm hat am Dienstag einen Verkehrsrowdy angezeigt. Das schreiben die Beamten in einem Pressebericht.

Zur Mittagszeit stockte der Verkehr in der Innenstadt. Da es ein 44-Jähriger kurz nach 12 Uhr wohl sehr eilig hatte, scherte er in der Kornhausgasse nach links auf den Fahrradschutzstreifen aus. Dann überholte er mehrere Fahrzeuge, die an der Ampel warteten. Anschließend fuhr er in Richtung Frauenstraße über die rote Ampel.

Die Polizei kontrollierte den VW-Fahrer in der Bockgasse. Zu einer Behinderung oder Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kam es durch die rücksichtslose Fahrweise wohl nicht. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. Zu seiner Fahrweise machte der 44-Jährige keine Angaben.