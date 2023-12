Dass Michael Diederich heute ein nahezu unbeschwertes Leben führt, war so nicht abzusehen. Als Achtjähriger wurde er durch eine verunreinigte Bluttransfusion mit dem HI-Virus angesteckt.

Die Krankheit schlug in seiner Teenagerzeit plötzlich zu, Ärzte gaben ihm nur noch ein halbes Jahr zu leben. Er hätte es selbst nicht für möglich gehalten, dass der 48-Jährige heute Vater einer Tochter ist. Der Weg dorthin sei aber beschwerlich gewesen, sagt Diederich heute.

Unwissenheit und Stigmatisierung

Nicht nur am Welt-Aids-Tag, der jährlich am 1. Dezember begangen wird, versucht Diederich Aufklärungsarbeit zu leisten. Seit Jahren besucht er dafür Schulen in der Region und gibt Seminar - um mit Vorurteilen gegen HIV- und Aids-Kranke aufzuräumen. Häufig sei es nicht der böse Wille, sondern die Unwissenheit in der Gesellschaft, die zu dieser Stigmatisierung führe, sagt Diederich.

Als Kind infiziert worden

Doch die Diagnose HIV ist schon längst kein Todesurteil mehr. Diederich ist der beste Beweis dafür. Rückblick ins Jahr 1983: Michael Diederich war gerade einmal acht Jahre alt, als sich sein Leben von Grund auf änderte.

Diederich leidet seit seiner Geburt an Hämophilie, der sogenannten Bluterkrankheit, und musste deshalb schon früh mit Gerinnungsmedikamenten behandelt werden. Ein verunreinigtes Blutpräparat infizierte ihn damals mit HIV - und später mit Hepatitis C.

Die Tragweite, was die Erkrankung für mich bedeutet, konnte ich damals noch nicht realisieren Michael Diederich

Diederich war dabei einer von vielen. Etliche weitere Menschen wurden in dieser Zeit Opfer des „Blutskandals“, der in den 1980-er Jahren Schlagzeilen machte. Weltweit traten damals etliche Infektionen wegen HIV-kontaminierten Blutprodukten auf.

Mit 19 kam der Tiefpunkt

Mit zwölf Jahren erfährt Diederich schließlich von seinen Eltern von der Krankheit. „Die Tragweite, was die Erkrankung für mich bedeutet, konnte ich damals noch nicht realisieren“, sagt er heute. Bis die Krankheit Aids bei ihm schließlich ausbrach und er mit 19 zum zweiten Mal eine starke, von der Krankheit hervorgerufene Lungenentzündung bekam.

„Der Arzt hat mir damals gesagt, ich lebe noch maximal sechs Monate“, erinnert sich Diederich. „Dann war mir bewusst: Ich kann nicht weiterleben wie ein gesunder Mensch.“ Bis dahin hatte er die Krankheit eher verdrängt, mit ihr gelebt, ohne sie zu beachten.

Das war die größte Erleichterung für mich, denn ich war befreit. Michael Diederich

Hautprobleme, abgemagert, die Hände und das Gesicht voller Warzen: Diederich war zu diesem Zeitpunkt auch äußerlich gezeichnet von der Erkrankung. Er brach die Schule ab und begab sich schließlich in Behandlung. Schnell ging es ihm besser und er outete sich bei seinen Freunden. „Das war die größte Erleichterung für mich, denn ich war befreit“, sagt er.

Hi-Virus schwächt das Immunsystem Das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) schädigt die menschlichen Abwehrkräfte, was dazu führt, dass der Körper Bakterien und Viren nicht mehr so leicht bekämpfen kann. Vereinfacht gesagt, richtet sich das Immunsystem nach der Infektion nach und nach gegen den eigenen Körper und schwächt diesen immens. Unbehandelt kann die HIV-Infektion später zu Aids führen, der Krankheit, bei der die Betroffenen häufig an einer daraus resultierenden Lungenentzündung sterben. Die meisten HIV-Infizierten, die unter Behandlung stehen, können aber lange mit dem Virus leben, ohne an Aids zu erkranken. Die Ansteckung mit dem HI-Virus erfolgt am häufigsten über ungeschützten Geschlechtsverkehr: Kondome oder medikamentöse Vorsorge können einer Infektion vorbeugen. Laut der deutschen Aids-Hilfe infizieren sich in Deutschland trotzdem jedes Jahr rund 1200 Menschen mit dem Virus –sowohl Homo- als auch Heterosexuelle. Nach neuesten Hochrechnungen wissen rund 8600 Menschen hierzulande nicht, dass sie infiziert sind. Auch deshalb sind leicht zugängliche Testangebote so wichtig. (phe)

Warum Aufklärungsarbeit bei jungen Menschen so wichtig ist

Das war in den 1990er Jahren. Doch auch heute sei es umso wichtiger aufzuzeigen, wie man sich und andere schützen kann. Vor allem, wenn das Thema medial nicht mehr so präsent ist wie früher, sagt auch Sozialpädagogin Sabrina Commeßmann von der Ulmer Aids-Hilfe. „An den Schulen bin ich tatsächlich manchmal schockiert, dass viele Jugendliche teilweise überhaupt nichts über HIV und Aids wissen“, sagt sie.

Bei den Schülern sehe ich eher eine Gleichgültigkeit, was ich noch viel schlimmer finde. Sabrina Commeßmann

Das Thema HIV sei dort schlicht nicht präsent. „Bei den Schülern sehe ich eher eine Gleichgültigkeit, was ich noch viel schlimmer finde.“ Für die meisten gehe es am ehesten um die Frage: Wie lässt sich eine Schwangerschaft verhindern? An mögliche sexuell übertragbare Krankheiten würden die wenigsten denken.

Auch Heterosexuelle sollten vorsichtig sein

Die Öffentlichkeit achte nach wie vor viel zu sehr auf die vermeintlichen Risikogruppen, also vor allem schwule Männer, ergänzt Diederich. „Die sind aber gut aufgeklärt und schützen sich. Viele Heterosexuelle haben aber gar nicht in ihren Köpfen, dass sie sich auch anstecken können“, betont er.

„Sie sehen oft gar nicht die Notwendigkeit, sich testen zu lassen“, ergänzt Sabrina Commeßmann. Das sei mit ein Grund, warum die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland in dieser Gruppe leicht ansteige.

Dank Therapie konnte Diederich Vater werden

Prävention auf der einen Seite, die Fortschritte der Medizin auf der anderen: „Vor 20 Jahren habe ich 26 Tabletten genommen. Jetzt ist es nur noch eine Tablette am Tag“, sagt Diederich.

Vor 20 Jahren habe ich 26 Tabletten genommen. Jetzt ist es nur noch eine Tablette am Tag. Michael Diederich

Auf die Frage, wie es ihm heute geht, lacht er und antwortet: „Wirklich gut. Mit HIV habe ich seit vielen Jahren kein Problem mehr.“ Seit zehn Jahren ist er zudem von Hepatitis C geheilt und kann so ein nahezu normales Leben führen - und ist sogar Vater geworden.

Dank der Behandlung ist Diederich seit Jahren unter der Nachweisgrenze und kann das HI-Virus demnach nicht weitergeben. „Für mich war aber früh klar: Ich werde niemals eine Familie gründen können“, sagt er - doch es kam anders. Heute sind er und seine Partnerin Eltern einer fast fünfjährigen Tochter. „Das ist das schönste Erlebnis meines ganzen Lebens.“