Einst war es eine Schnapsidee, die auf einen Bierdeckel gepasst hätte. Doch längst ist daraus so etwas wie Tradition geworden. Seit fünf Jahren trifft sich in Ulm jeden Donnerstag eine Gruppe aus Männern und Frauen zum sogenannten Beer Run. Doch was steckt dahinter?

„Beim Beer Run geht es darum, den Sport und das Soziale zu verbinden“, erklärt Michael Mayer, einer der beiden Gründer. „Es geht nicht um die schnellste Zeit, sondern um den Spaß am Sport und das Miteinander danach.“ Das Konzept dahinter — simpel wie genial: Erst wird gelaufen, dann gibt es ein kühles Bier.

Beer Run Ulm: Trend stammt aus den USA

Michael Mayer (40) und Max Zumsteg (48), zwei Freunde aus Neu–Ulm, holten den Beer Run 2018 an die Donau. Der Trend stammt eigentlich aus Amerika. Bei einem Besuch im US–Bundesstaat Texas nahmen die Männer an einem Beer Run in Austin teil — und kamen schnell auf den Geschmack. „Nach ein, zwei Bier haben wir uns gesagt, das importieren wir an die Donau, das fehlt hier noch“, erzählt Max.

Laufen und Biertrinken — passt das zusammen?

Was vor fünf Jahren aus einer Schnapsidee entstand, hat sich über die Zeit zu einem festen Anlaufpunkt für Läufer aus Ulm und Umgebung entwickelt. Dabei stießen die Freunde nach ihrer Rückkehr aus den Staaten zunächst auf reichlich Gegenwind, wie sich Michael erinnern kann.

Die Community wächst von Jahr zu Jahr. (Foto: Dennis Bacher )

„Es gab schon ein paar Zweifler, die uns höchstens ein paar Monate gaben.“ Eine Kombination aus Laufen und Biertrinken? Das hätten sich viele einfach nicht vorstellen können.

Umso glücklicher sind die Gründerväter des Ulmer Beer Runs nun, in diesem Sommer bereits den fünften Geburtstag mit einer Community feiern zu können, die in den letzten Jahren immer größer geworden sei.

Ulmer Community wächst

Waren am Anfang gerade einmal zehn Leute dabei, treffen sich inzwischen bis zu 50 Männer und Frauen zum wöchentlichen Lauf in schöner Umgebung. Egal ob Hitze oder Schnee — der Beer Run findet statt. Einzige Ausnahme: die Corona–Pandemie. „Obwohl auch damals einige Teilnehmer unsere Fahne hochhielten“, betont Max.

Knapp sieben Kilometer werden jeden Donnerstag ab 18.30 Uhr an der Donau entlang gejoggt. Mitlaufen kann jeder, ohne Mitgliedschaft oder Anmeldung. Hobbyläufer, blutige Anfänger, Leistungssportler — „beim Beer Run sind sie alle willkommen“.

Bleibe an der Donau gefunden

Im Anschluss gibt's in geselliger Atmosphäre die verdiente Abkühlung. Mit der ehemaligen SSV–Gaststätte am Ulmer Freibad fanden die Organisatoren 2019 eine geeignete Bleibe für das Bierchen danach. Zuvor war man für wenige Monate im ehemaligen „Bootshaus“ untergekommen. Mit der Ulmer Brauerei Gold Ochsen entstand zudem eine Partnerschaft, die bis heute Bestand hat.

Ziele für die nächsten fünf Jahre

Dass die Tradition schon seit fünf Jahren anhält, freut die Organisatoren. Zu verdanken habe man dies auch den vielen freiwilligen Helfern. „Es gibt ein paar Leute, die sind immer da. Ohne die würden wir das auch nicht hinbekommen“, loben Max und Michael.

Ihr Ziel für die kommenden fünf Jahre: „Es geht nicht darum, dass wir hier maximal groß werden. Es geht darum, dass wir eine gute Community haben, Leute die Spaß an der Sache haben — und dass der Run einfach jede Woche stattfindet.“