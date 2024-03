Trauer um Wolfgang Witschel

Von 1983 bis 1987 war Wolfgang Witschel Prorektor der Universität Ulm. Am 18. Februar ist er im Alter von 85 Jahren verstorben.Wolfgang Witschel war seit 1975 Mitglied der Fakultät für Naturwissenschaften und bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 Leiter der Abteilung Theoretische Chemie, teilt die Pressestelle der Universität mit. Witschel hat in seiner langjährigen Tätigkeit für die Universität Ulm Herausragendes geleistet, heißt es weiter. Sein akademisches Wirken war geprägt durch hervorragende Lehre, erfolgreiche Forschung und ein herausragendes wissenschaftliches Renommee.

So war er etwa Vertreter der Universität Ulm im Planungsausschuss für das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) und stellte sich als dessen Gründungsvorstandsmitglied und Leiter des Geschäftsbereichs Batterien und Brennstoffzellen zur Verfügung. Eine Thematik, in dert die Universität Ulm heute gemeinsam mit ihren Partnereinrichtungen vor Ort, unter anderem dem ZSW, weltweit höchste Anerkennung und Beachtung findet. Der heutige Erfolg in der Forschung ist daher wesentlich auch auf die Person Wolfgang Witschel zurückzuführen, der die Zeichen der Zeit richtig antizipiert und die Thematik Energiewandlung und Energiespeicherung auf den richtigen Weg gebracht hat. Die Universität Ulm verliert mit ihm einen hoch anerkannten und beliebten Hochschullehrer und wird Wolfgang Witschel stets ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren, heißt es abschließend.