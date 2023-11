Trauer um Professor Hans Wolff

Der gebürtige Leipziger hat an der TH Braunschweig Mathematik und Physik studiert und an der TU Braunschweig promoviert. 1987 wurde er als Ordinarius für Mathematische Statistik an die Uni Ulm berufen, wo er sich von Anfang auch in der Selbstverwaltung engagierte. Von 1995 an führte er die Universität als Rektor über zwei Amtsperioden für insgesamt acht Jahre. Mit Ausnahme der Amtszeit seines Rektorats leitete er bis 2004 die Abteilung Stochastik. 2005 wurde er zum Ehrenbürger der Universität Ulm ernannt. Von 1991 bis 1993 war Wolff Dekan der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, von 1998 bis 2000 als erster Ulmer Rektor Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz. Hans Wolff war zudem Gründungspräsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

Insbesondere die Einführung innovativer Studiengänge und seine herausragenden Leistungen zur Stärkung der Internationalisierung haben der Universität Ulm eine hohe Wertschätzung und Sichtbarkeit verschafft. So war Hans Wolff maßgeblich am Gründungs- und Aufbauprozess der Kooperation mit der German University in Cairo als deutschlandweit größtes transnationales Bildungsprojekt beteiligt. Als ausgleichende Kraft, die gekonnt zwischen divergierenden Meinungen vermitteln konnte, war Wolff bei Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden und Studierenden hochgeschätzt.

Für seine vielfältigen Verdienste um das Hochschulwesen wurden ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande und der Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen. Als Berater arbeitete der Mathematiker mit zahlreichen Industrieunternehmen, Verbänden und Forschungseinrichtungen vor allem auf dem Gebiet der Statistik zusammen. Privat interessierte sich der im bayerischen Ichenhausen lebende Wolff für Zeitgeschichte und Literatur.

Hans Wolff sei als Mensch, Wissenschaftler und Hochschullehrer aus der erfolgreichen Geschichte der Universität Ulm nicht wegzudenken, heißt es in der Mitteilung der Universität weiter. Sie sei ihm zu großem Dank verpflichtet und werde sein Andenken stets in Ehren halten.