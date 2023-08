Nach sieben Jahren in der Fußball–Regionalliga wird der SSV Ulm in der Saison 2023/2024 erstmals in der 2008 gegründeten 3. Liga mitspielen. Das Ziel ist der Klassenerhalt, erster Gegner am Sonntag im Donaustadion der 1. FC Saarbrücken (6. August, 13.30 Uhr).

Thomas Wörle: Wenn, dann ist es positiver Druck

Nein, Druck verspüre Trainer Thomas Wörle vom SSV Ulm 1846 Fußball vor dem 1. Spieltag in der 3. Liga keinen.

„Das war eher in der letzten Saison der Fall, als wir über weite Strecken auf dem ersten Tabellenplatz lagen und daher unter massivem Druck standen, das Ding noch aus der Hand zu geben“, sagte der Coach des Aufsteigers im Vorfeld des ersten Heimspiels. „Wenn, dann ist es positiver Druck, den wir aktuell empfinden.“

„Schwarz–weiß spielt wieder bundesweit“ — mit diesem Slogan feierten die Ulmer Fußballer im Sommer ihren Aufstieg. Dass dem so ist, haben die Schwaben auch ihrem Cheftrainer Thomas Wörle zu verdanken, der einst mit den Frauen von Bayern München zweimal die Deutsche Meisterschaft gewann und den SSV nun nach 22 Jahren Abstinenz zurück in den Profifußball führte.

Vertrag im Sommer verlängert

Der 41–Jährige, früher einmal Zweitligaprofi und seit 2021 auf der Trainerbank in Ulm, sackte hier seit seiner Ankunft im Schnitt sagenhafte 2,12 Punkte pro Spiel ein. Die Kirsche auf der Sahnetorte: Seinen auslaufenden Vertrag verlängerte der Erfolgstrainer im Sommer um zwei weitere Jahre bis 2025.

Mit Thomas Wörle an der Seitenlinie startet Liganeuling SSV Ulm an diesem Wochenende also in das Abenteuer 3. Liga. Die neue Herausforderung wollen die Ulmer ihrem Coach zufolge mit einer Mischung aus Realismus und Optimismus angehen. „Es geht darum bodenständig, aber auch ambitioniert aufzutreten.“

Klar sei Wörle zufolge, dass man als Aufsteiger nicht zu 100 Prozent wissen könne, was in der höheren Spielklasse auf seine Mannschaft zukommen wird. „Es wird eine gewisse Zeit brauchen, bis wir uns angepasst haben“, glaubt der Ulmer Cheftrainer, der im Vergleich zur Regionalliga eine deutlich höhere Intensität erwartet. „Es wird mehr Tempo im Spiel sein — und auch die individuelle Qualität ist viel höher. Wichtig ist, dass wir diese Intensität so schnell wie möglich annehmen.“

Drei große Namen zum Start

Viel Eingewöhnungszeit bleibt den Spatzen aber nicht. Das weiß auch Thomas Wörle. Mit dem 1. FC Saarbrücken, der SpVgg Unterhaching und Arminia Bielefeld treffen seine Ulmer gleich an den ersten drei Spieltagen jeweils auf Kontrahenten mit großen Namen und hohen Ansprüchen. „Spätestens nach diesen Duellen dürften wir dann gemerkt haben, was die 3. Liga bedeutet.“

Erster Gegner im Donaustadion ist am Sonntag das Team aus Saarbrücken — oder wie Thomas Wörle sagt: „ein richtiges Brett“. Die Saarländer schlossen die 3. Liga in der Vorsaison auf dem fünften Tabellenplatz ab. Am Ende fehlte dem FCS lediglich ein Zähler für die Relegation. Wörle erkennt in den Gästen, die zum Auftakt wohl mit rund 2.000 Fans nach Ulm kommen werden, auch in diesem Jahr einen Favoriten auf den Aufstieg.

Im Wettstreit mit den Topteams der Liga um vordere Platzierungen sieht der 41–Jährige seine eigene Mannschaft indessen (noch) nicht. „Für den Moment geht es für uns um den Klassenerhalt, den ich uns zutraue. Wir sind in der Rolle des Außenseiters. Und die nehmen wir gerne an.“

Ziel ist nicht nur der Klassenerhalt

Das sieht auch Ulms Geschäftsführer Markus Thiele so: „Es gibt für uns nichts anderes, als vom ersten Tag an um die Klasse zu kämpfen.“ Ziel sei es, dem einen oder anderen Favoriten ein Bein zu stellen. „Sonst wird es schwierig mit dem Klassenerhalt.“ Den will der SSV Ulm 1846 Fußball laut Thiele, wie auch Wörle ebenfalls seit 2021 im Verein, unbedingt „mit einem ausgeglichenen Haushalt erreichen“.

Dies sei in Ulm aufgrund der phasenweise chaotischen Vergangenheit wichtig. Mischten die Spatzen noch zur Jahrtausendwende für eine Saison in der Bundesliga mit, folgte kurz darauf der tiefe Fall bis in die Fünftklassigkeit. Es folgten drei Insolvenzen, zudem geriet der Klub wegen Betrugs und Steuerhinterziehung in die Negativschlagzeilen. „Wir wollen zeigen, dass Profifußball auch mit einer schwarzen Null funktionieren kann“, so Thiele jetzt.

Mehr als 10.000 Zuschauer erwartet

Die Euphorie vor dem Saisonstart ist in Ulm deutlich zu spüren. Zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Saarbrücken waren bereits 7100 Tickets vergriffen — inklusive Sponsorenkarten. Der Verein rechnet mit über 10.000 Zuschauern, die zum Start live im Donaustadion dabei sein werden. 2354 Dauerkarten konnten bislang verkauft werden, 650 waren es in der Vorsaison.

Wir haben keine Verletzungen zu beklagen und können aus dem Vollen schöpfen. Trainer Thomas Wörle

Auch personell sieht es bei den Hausherren, die sich in der Sommerpause mit acht Neuzugängen verstärkt hatten, zum Start erfreulich aus. „Wir haben keine Verletzungen zu beklagen und können aus dem Vollen schöpfen“, so Trainer Wörle.

Ob sich einer der Neuen Chancen auf einen Startelfeinsatz ausrechnen darf, ließ der Coach offen. „Die neuen Spieler brauchen eine gewisse Eingewöhnungszeit.“ Zumindest Felix Higl, ein Stürmer der aus Osnabrück an die Donau wechselte, kennt das Ulmer Umfeld bereits. Er war schon zwischen 2019 und 2021 für die Spatzen im Einsatz. Seinerzeit noch in der Regionalliga.