Die Konjunktur am Bau gleicht einer Achterbahnfahrt: In der Zeit nach der Corona-Krise boomte die Branche. Niedrige Zinsen trieben die Bauwirtschaft an. Der Traum vom Eigenheim rückte für viele in greifbare Nähe. Dann aber kam der Einbruch: Als eine Folge des Kriegs in der Ukraine schossen die Preise für viele Waren in die Höhe.

Ebenso die Energiepreise, und schließlich auch die Zinsen. Auch bei den Baufirmen in der Region herrscht nun Katerstimmung. Und zu allem Überdruss sehen sie sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden in der Krise noch kräftig Kasse machen.

Branche als Krisenprofiteur?

Das jedenfalls hatte der Wirtschaftswissenschaftler Stefan Kooths bei einem Vortrag für die IHK Ulm behauptet. Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Margen im Baugewerbe deutlich gestiegen sind. Der Tenor des Wissenschaftlers: Die Branche sei ein Profiteur der Krise.

Das Gegenteil sei der Fall, behauptet etwa Frank Schulz von der Firma Fensterle in Ertingen, Vorstandsmitglied der Bau-Innung Ulm/Biberach: „Wir leiden unter der Preissteigerung der Lieferanten“, erklärt er. „Brutalst angezogen“ hätten viele Preise in den vergangenen Jahren: Der Preis für Stahl hat sich zeitweise mehr als verdreifacht, Ziegel und Beton seien mehr als 30 Prozent teurer gewesen als in der Vorkriegszeit. Das Problem dabei: Die Baufirmen haben oft langfristige Verträge mit ihren Lieferanten.

Gut bezahlte Fachkräfte, leere Auftragsbücher

Diese Preise eins zu eins an die Kunden, die Bauherren, weiterzugeben, sei aber meist gar nicht möglich. Zuletzt ist schließlich auch die Zahl an Aufträgen drastisch zurückgegangen. „Zudem haben wir steigende Kosten für unser Material und das Personal. Das ist eine toxische Mischung“; erklärt Schulz.

Viele Fachkräfte seien bereits übertariflich bezahlt worden, um sie überhaupt in der Branche halten zu können. Doch jetzt blieben vielerorts Maschinen in den Garagen stehen, weil die Nachfrage vor allem im Hochbau nachgelassen habe.

Wir brauchen ja dringend neuen Wohnraum - Alexander Rother

Dass weniger gebaut wird, ist längst nicht mehr nur ein Branchen-Problem. „Wir brauchen ja eigentlich dringend neuen Wohnraum“, betont Innungsgeschäftsführer Alexander Rother. Inzwischen suchten viele Betriebe im Baugewerbe nach neuen Kunden.

„Wenn sich die Situation nicht bald deutlich verbessert, wird die Zahl der Insolvenzen drastisch steigen“, prophezeit Siegfried Brotbeck, Maurermeister aus Ehingen und ebenfalls Vorstandsmitglied der Innung.

Dauerhaftes Problem

Die schwächelnde Nachfrage könne für Kunden allerdings von Vorteil sein, weil dann viele Aufträge schneller erledigt werden können. Doch Frank Schulz glaubt, dass das dauerhaft zum Problem werden kann. Wenn die Firmen Mitarbeiter entlassen müssen, sei es schwer, bei einem späteren Aufschwung wieder neue Fachkräfte zu gewinnen.

Die Bauinnung Ulm/Biberach hatte sich zuletzt auch bei einem landesweiten Aktionstag in Stuttgart engagiert. Statt wie die Landwirte die Straße „zu blockieren“, wollen sie aber auf andere Weise auf ihre Interessen aufmerksam machen.

Zu viel Bürokratie

Allen voran die überbordende Menge an Bürokratie werde zum Problem, sind sich die Vorstandsmitglieder der Innung einig. Weitere Forderungen liegen auf dem Tisch: Etwa die Abschaffung der Grunderwerbssteuer, die Verhinderung der Maut auf Bundesstraßen und die Absenkung von Energiestandards auf ein „vernünftiges Maß“, wie Frank Schulz betont.

Ökologischer Wandel sei auch in der Baubranche wichtig, doch das „Regulieren bis ins kleinste Detail“ sei schädlich, glaubt er, und hofft auf ein Umdenken in der Politik. Und eine Aufschwung in der Baubranche.