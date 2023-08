Die Städte Ulm und Neu–Ulm sind beliebte touristische Ziele. Die Halbjahresbilanz für 2023 zeigt, dass der einstige Corona–Blues endgültig vorbei ist und sich die Zahlen wieder auf hohem Niveau eingependelt haben.

Empfohlene Artikel In der Ulmer Hauptanstalt Wie ist das so hinter Gittern? Unsere Reporterin berichtet q Ulm

Von Januar bis Juni wurden in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten inklusive Wohnmobilstellplatz 267.775 Gästeankünfte gezählt, die für 486.157 Übernachtungen sorgten. Das bedeutet bei den Ankünften ein Plus von 24,1 Prozent gegenüber 2022 (-2,4 Prozent gegenüber 2019, dem Jahr vor der Corona–Pandemie) und bei den Übernachtungen einen Zuwachs um 20,7 Prozent im Vergleich zu 2022 (+11 Prozent zu 2019).

Deutlicher Trend nach der Pandemie

Die Aufenthaltsdauer der Übernachtungsgäste lag bei 1,82 Tagen (in 2022: 1,87; in 2019: 1,60). Positiv stellt sich auch die Bettenauslastung dar, die bei über 43,9 Prozent liegt (2019: 42,8 Prozent) und das, obwohl die Bettenkapazität in der Doppelstadt aufgrund neuer Hotels um fast zehn Prozent gegenüber 2019 zugenommen hat (durchschnittliche Bettenanzahl 2023: 6.165; in 2019: 5.690).

Vor allem die hohe Kennziffer bei den Übernachtungen macht deutlich, dass die Menschen unser Städtedoppel als attraktives Reiseziel wahrnehmen. Wolfgang Dieterich

„Wir freuen uns, dass die Zahlen nach dem Pandemie bedingten Einbruch und den Auswirkungen des Ukraine–Krieges sowie der daraus resultierenden Energie–Krise einen deutlichen Trend nach oben zeigen“, so Wolfgang Dieterich, Geschäftsführer der Ulm/ Neu–Ulm Touristik.

„Vor allem die hohe Kennziffer bei den Übernachtungen, die schon jetzt über dem Halbjahresergebnis des Rekordjahres 2019 liegt, macht deutlich, dass die Menschen unser Städtedoppel als attraktives Reiseziel wahrnehmen.“ Auch die Zahl der Aufenthaltsdauer zeige, dass die Übernachtungsgäste verstärkt Touristen seien, die gute zwei Tage in den beiden Städten verbringen und damit weniger Geschäftsreisende. Bei letzteren habe der Markt noch nicht wieder das Vor–Corona–Niveau erreicht.

An ein Ausruhen ist nicht zu denken

Knapp 30 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland. Stärkste Quellmärkte waren weiterhin die Niederlande mit 14.244 Ankünften, gefolgt von der Schweiz (8.862), Belgien (5.613), Österreich (5.563) und Italien (5.525). Beim Übernachtungsaufkommen zeigt sich ein ähnliches Bild: die Niederlande (16.891) vor der Schweiz (13.767), Italien (12.007), Österreich (9.763) und erstmals Polen (7.796).

Trotz der positiven Zahlen könnten sich die beiden Städte aber nicht ausruhen, sondern müssten weiter daran arbeiten, attraktiv zu bleiben. „Die Betrachtung der Übernachtungszahlen allein für den Erfolg eines Reiseziels wird an Relevanz verlieren: neue Aspekte wie Nachhaltigkeit, Aufenthaltsqualität und Service, Mobilität und Steigerung der Wertschöpfung, um Investitionen tätigen zu können, die dann Gästen, aber auch den Einheimischen zu Gute kommen, werden an Bedeutung gewinnen.

Hierauf stellen wir uns ein“, betont Dieterich. Dennoch sei man optimistisch, dass Ulm und Neu–Ulm attraktive Reiseziele bleiben. „Städtereisen in Deutschland sind weiter im Trend und wir möchten eine bedeutende Rolle spielen“, so Dieterich.