Warum musste ein 58-jähriger Familienvater am Sonntagabend in seiner Wohnung am Ulmer Eselsberg sterben? Einen Tag nach dem tödlichen Messerangriff im Nordwesten der Münsterstadt bleibt das Motiv des mutmaßlichen Täters weiter unklar.

Stattdessen kommen andere Details ans Licht. Inzwischen steht fest: Täter und Opfer lebten im selben Mehrfamilienhaus. Die Staatsanwalt ermittelt wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und vollendeten Mordes in einem Fall.

Auch am Tag nach der Tat hängt die Polizeiabsperrung noch um das betroffene Mehrfamilienhaus. (Foto: Spengler )

Am Morgen nach der Bluttat wirkt die Straße „Am Eselsberg“ menschenleer. Noch immer zieht sich eine Polizeiabsperrung um den Eingang des Mehrfamilienhauses. An der Hauswand lehnt ein Cityroller, daneben liegt ein von Kindern bemalter Stein. Hat sich hinter dieser Fassade möglicherweise ein Nachbarschaftsstreit derart zugespitzt, dass er am Ende sogar ein Todesopfer forderte?

„Sie waren Nachbarn, seit vielen Jahren“

Zu dem genauen Verhältnis zwischen Täter und Opfer machte der Leitende Oberstaatsanwalt Christof Lehr am Montag zunächst keine Angaben. Nur so viel: „Sie waren Nachbarn, seit vielen Jahren.“

Die Tat habe sich laut Lehr in der Wohnung der fünfköpfigen Familie des getöteten Mannes zugetragen. Zwei Frauen - dem Vernehmen nach dessen Ehefrau und eine Tochter - wurden bei dem Angriff ebenfalls verletzt, teilweise schwer.

Noch weitere Menschen in der Wohnung

Zum Tatzeitpunkt sollen sich darüber hinaus noch weitere Familienmitglieder in der Wohnung aufgehalten haben, zwei Töchter, wie Lehr jetzt erklärte. Ihnen sei jedoch die Flucht gelungen. „Sie blieben unversehrt.“

Zum aktuellen Gesundheitszustand der beiden verletzten Frauen konnte der Leitende Oberstaatsanwalt am Montag noch keine Angaben machen. „Sie wurden beide schwer verletzt. Wie es ihnen psychisch gehen muss, kann man sich ja denken.“

Auf offener Straße soll der Tatverdächtige kurz nach seiner Tat die zur Hilfe geeilten Polizisten angegriffen haben. Die Beamten sahen sich gezwungen, auf den Mann zu schießen. (Foto: Heckmann )

Nach Angaben der Polizei sind die Opfer im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft. Der Verdächtige sei Iraner.

Gerüchte, wonach den mutmaßlichen Täter und den Verstorbenen ein Arbeitsverhältnis miteinander verband, konnte der Leitende Oberstaatsanwalt weder bestätigen, noch dementieren.

Verdächtiger inzwischen operiert

Der mutmaßliche Täter, der am Sonntag kurz nach dem Messerangriff von der Polizei angeschossen wurde, sei mittlerweile operiert worden. „Er schwebt nicht in Lebensgefahr“, so Christof Lehr. Zur Tat habe sich der 54-Jährige bislang nicht geäußert.

Im Laufe des Montags soll er jedoch einem Haftrichter vorgeführt werden. „Aufgrund seines Zustandes kommt der Haftrichter zu ihm ins Krankenhaus“, erklärt der Oberstaatsanwalt. „Dann hat er die Gelegenheit zur Stellungnahme.“

Zu einem möglichen Motiv des mutmaßlichen Täters gebe es laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt Christof Lehr noch keine Angaben. „Es könnten Streitigkeiten zwischen den Familien gewesen sein. Aber wir ermitteln auch in Richtung einer psychischen Erkrankung des Tatverdächtigen.“

Mit einem Messer soll der Tatverdächtige am Sonntagabend in einer Wohnung am Eselsberg auf die Familie losgegangen sein. Die Polizei traf den „blutverschmierten“ und bewaffneten Mann schließlich auf der Straße an. Nachdem dieser auf die Beamten losging, setzten diese ihn mittels Schussabgabe außer Gefecht.

Notfallseelsorger im Einsatz

Mehrere Notfallseelsorger kümmerten sich noch am späten Sonntagabend um Angehörige der Opfer, aber auch um Zeugen, die womöglich etwas von der tödlichen Messerattacke mitbekommen hatten.

Zu einem möglichen Motiv des mutmaßlichen Täters machte der Leitende Oberstaatsanwalt Christof Lehr am Montag keine Angaben. In Abstimmung mit der leitenden Staatsanwaltschaft Ulm führt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt werden von der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ulm geführt.