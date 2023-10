Noch gibt es Karten für die Zusatzvorstellung

Die drei Vorstellungen finden am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr, sowie am Sonntag, 15. Oktober, um 15 und 18 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Neuen Friedhof statt. Für die Zusatzvorstellung am Sonntagabend können noch Karten für zwölf Euro (ermäßigt zehn Euro) reserviert werden – telefonisch unter 0731/1616767 oder per Mail an [email protected]