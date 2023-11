Der 41-Jährige, der im April in Wiblingen seine sieben Jahre alte Tochter mit einem Messer getötet hat, wird in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Über die Unterbringung hat nun das Landgericht Ulm entschieden.

Richter Wolfgang Tresenreiter erläuterte am Dienstagmorgen, wie das Gericht zu dieser Entscheidung kam - und warum man bei dem Beschuldigten trotz einer derart schlimmen Tat, die sonst als Mord eingestuft wird, keine Strafe im herkömmlichen Sinne verhängen kann.

„Bei einem Verfahren, wie diesem, kann das Bedürfnis aufkommen, jemanden für die Tat zu Rechenschaft zu ziehen. So etwas löst Emotionen aus“, sagte Wolfgang Tresenreiter. Das Gericht jedoch habe die Aufgabe, nicht emotional, sondern rational zu entscheiden.

Ganz nach dem Grundsatz „keine Strafe ohne Schuld“ könne man deshalb auch bei dem Beschuldigten keine Strafe zu verhängen - jedoch durchaus Konsequenzen ziehen, was mit der Anordnung auf Unterbringung in einer psychiatrischen Krankenhaus geschieht.

„Voraussetzung für eine Strafe ist, dass man jemandem den Vorwurf machen kann, dass er sich hätte anders entscheiden können. Das ist hier nicht der Fall“, so der Richter und zieht den Vergleich eines Lastwagenfahrers, der während der Fahrt einen Herzinfarkt bekommt und ohne Absicht den Laster in eine Menschenmenge fährt. „Auch Krankheiten können dazu führen, dass eine Strafe aufgehoben wird. In diesem Fall ist das Eichmaß die Schizophrenie, an der der Beschuldigte leidet“, erklärte Tresenreiter.

Tochter beim „Indianer spielen“ getötet

Die Mechanismen dieser psychischen Erkrankung seien noch immer unbekannt, wie lange der 41-Jährige also noch in der Psychiatrie behandelt werden muss, sei aktuell unklar. Aber: „Der Zustand besteht fort, selbst in der Verhandlung hatten Sie noch Restzweifel, ob die Tat nun richtig war oder nicht. Es bedarf also noch weiterer Behandlungen und die Anordnung kann nicht auf Bewährung ausgesetzt werden“, so der Richter.

Er hat seine Tochter in einem Wahnerleben getötet und handelte mangels Einsichtigkeit, ist also nicht schuldfähig. Richter Wolfgang Tresenreiter

Der 41-Jährige hatte am Ostermontag seine Tochter auf einen Spielplatz begleitet und in der Nähe des Schulzentrums vorgegeben, mit ihr „Indianer spielen“ zu wollen. Nachdem er ihre Hände hinter ihrem Rücken verband, zückte er ein Küchenmesser und verletzte sie tödlich am Hals.

Notruf und Videoaufnahme verdeutlichen Erkrankung

Zwei wichtige Kriterien, um die Diagnose der Schizophrenie zu stellen, seien bei dem Beschuldigten gegeben. Neben größenwahnsinnigen Überzeugungen, wie dass der 41-Jährige mit der Tat im Lotto gewonnen hätte, seien das der „bizarre, religiöse Wahn“, in dem der Mann die Tat begangen habe.

Während der Verhandlung wurde etwa durch den abgespielten Notruf, den der Beschuldigte damals selbst tätigte, oder durch die Videoaufnahme von ihm vor dem Haftrichter einen Tag danach, deutlich, wie ausgeprägt dieser Wahn und die Abkehr von der Wirklichkeit waren. Er habe seine Tochter für die Sünden der Welt opfern müssen, im Auftrag Gottes gehandelt.

„Er hat seine Tochter in einem Wahnerleben getötet und handelte mangels Einsichtigkeit, ist also nicht schuldfähig“, so der Richter. Die nun angeordnete Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie sei notwendig, da der 41-Jährige noch immer eine Gefahr für die Allgemeinheit sein kann, die Erkrankung noch nicht geheilt ist.