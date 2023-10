Tipps und Tricks für das Vorstellungsgespräch

Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Ulm bietet am Dienstag, 17. Oktober, ein Online-Seminar für Schülerinnen und Schüler oder auch für ganze Schulklassen an. Hierbei gibt es Hinweise und Tipps zum angemessenen Verhalten bei Vorstellungsgesprächen. Es wird geklärt, wie Vorstellungsgespräche ablaufen, welches Verhalten einen positiven Eindruck hinterlässt, welche Fragen gerne gestellt werden und wie man sich am einfachsten darauf vorbereitet. Die anderthalbstündige Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Entweder per Mail an [email protected] oder telefonisch über unter 0731/160 888. Der Link zum Videokonferenzportal wird ein bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei.