Nein, es wird auch in diesem Jahr keine Tickets für das Obstwiesenfestival (OWF) in Dornstadt bei Ulm zu kaufen geben. Der Eintritt zu dem beliebten Musik-Open-Air, das von Donnerstag bis Samstag (17. bis 19. August 2023) am Lerchenberg stattfinden wird, bleibt kostenlos. Jetzt steht der Timetable (Infos weiter unten).

Beatsteaks sind Headliner beim Ulmer Festival

Was das Line-Up betrifft, ist den Machern für die 29. Ausgabe des Festivals ein besonders großer Coup gelungen: Headliner sind am Samstag die „Beatsteaks“, die ab 0:05 Uhr auf der Bühne stehen werden.

Die Band tritt am selben Wochenende auch noch auf dem „Highfield“ bei Leipzig auf. Sie sind dort ebenfalls Headliner, neben den „Ärzten“, „Marteria“ und „K.I.Z.“.

Für uns waren die „Beatsteaks“ schon jahrelang eine absolute Wunschband, die wir gerne mal wieder bei uns auf der Obstwiese zu Gast hätten OWF-Organisator Clemens Wieser

Organisator Clemens Wieser bezeichnet die Alternative Punkrockband aus Berlin als einen „Über–Headliner“, den das Obstwiesenfestival in dieser Form schon lange nicht mehr erlebt hätte — dabei waren in den vergangenen Jahren regelmäßig größere Acts wie „Von wegen Lisbeth“, „Wanda“ oder die „Leoniden“ am Start. Aber die „Beatsteaks“ — „die sind schon eine andere Hausnummer“, findet Wieser.

Berliner Band spielte schon mal beim OWF

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die „Beatsteaks“ auf dem Obstwiesenfestival nördlich von Ulm die Ehre geben. Die Band um Sänger Arnim Teutoburg–Weiß stand hier bereits vor 21 Jahren auf der Bühne.

Seitdem riss der Kontakt zwischen den Festivalmachern und den erfolgreichen Musikern nie wirklich ab. „Wir fragten in den letzten Jahren immer mal wieder an, weil wir wissen, dass die Band unser Festival in sehr guter Erinnerung hat und auch gerne wieder kleinere Shows spielen würde“, verrät Clemens Wieser. In diesem Jahr habe es dann terminlich endlich hingehauen.

Southside, Rock am Ring — und jetzt Ulm

Aber wie war es überhaupt möglich, eine Band wie die „Beatsteaks“, die sonst auf großen Festivals wie dem „Southside“ oder bei „Rock am Ring“ spielen und eine dementsprechend hohe Gage verlangen, für das OWF zu gewinnen, das überhaupt kein Geld für den Eintritt verlangt?

Ein wichtiger Faktor ist das Ehrenamt. Clemens Wieser

„Ein wichtiger Faktor ist das Ehrenamt“, erklärt Clemens Wieser. Das Obstwiesenfestival wird von dem gleichnamigen Verein, dessen zweiter Vorsitzender Wieser ist, komplett ehrenamtlich organisiert und auch durchgeführt. Seit etwa einem Jahr sind 35 Mitglieder mit der Planung beschäftigt, während des Festivals sollen dann 350 weitere helfende Hände im Einsatz sein.

Wie finanziert sich das kostenlose Festival?

„Das Ehrenamt ist das eine“, sagt Clemens Wieser. „Wenn wir versuchen würden, hiermit Geld zu verdienen, dann würde es nicht mehr funktionieren.“ Das Obstwiesenfestival finanziert sich über die Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken.

Klar, da wir auf die Einnahmen angewiesen sind, ist der Bierpreis bei uns etwas höher, als er vielleicht bei einer anderen Veranstaltung wäre. Clemens Wieser

Die Festivalmacher gehen mit dem Besucher einen gewissen Deal ein: „Das kulturelle Angebot bekommt er umsonst, dafür erwarten wir aber auch, dass er sich an unseren Ständen etwas zum Essen und zum Trinken kauft“, so Wieser. Somit sei jeder Besucher für den Erhalt des kostenlosen Festivals verantwortlich.

Bier teurer als anderswo

Clemens Wieser weiß auch: „Klar, da wir auf die Einnahmen angewiesen sind, ist der Bierpreis bei uns etwas höher, als er vielleicht bei einer anderen Veranstaltung wäre“ Das OWF–Bier (0,3 Liter) soll in diesem Jahr fünf Euro kosten. „Aber man spart sich eben seine 50 oder 60 Euro für das Festivalticket.“

Weil die „Beatsteaks“ ein Publikumsmagnet sind, der seine Anziehungskraft auch bei schlechtem Wetter behält, rechnen die Organisatoren am Wochenende mit deutlich mehr Besuchern als im Vorjahr. Im Idealfall wären das laut Clemens Wieser rund 23 000 Menschen über die gesamte Laufzeit von drei Festivaltagen.

Wir hatten in all den Jahren noch keinen Einlassstop, können den Einlass aber natürlich auch nie garantieren. Clemens Wieser

Die OWF–Macher bereiten sich unter anderem mit einem verschärften Sicherheitskonzept auf einen größeren Ansturm am Samstag vor, wenn die „Beatsteaks“ auftreten werden.

Früh kommen lohnt sich

Das Gelände am Lerchenberg bietet Platz für etwa 10 000 Menschen, ist also begrenzt. Sorgen, ohne Ticket in der Hand nicht auf das Festival zu kommen, muss man sich dem Vernehmen nach aber wohl eher nicht machen. „Wir hatten in all den Jahren noch keinen Einlassstop, können den Einlass aber natürlich auch nie garantieren“, sagt Clemens Wieser.

Früh kommen lohnt sich. Clemens Wieser

Er empfiehlt daher: „Früh kommen lohnt sich. Es ist uns sowieso am liebsten, dass man sich alles anschaut, weil wir uns sehr sicher sind, dass man am Ende mit zwei oder drei Bands rausgeht, die zu den neuen Lieblingsbands gehören werden.“ Die „Beatsteaks dürften bei vielen Festivalbesuchern ohnehin längst dazugehören.

Das Festival am Lerchenberg geht über drei Tage. Am Donnerstag geht es um 19.30 Uhr los, am Freitag um 17 Uhr, am Samstag bereits um 11 Uhr – mit Frühschoppen und Blasmusik, die erste Band spielt ab 14.50 Uhr. Am Freitag und Samstag gibt es um 11 Uhr Yoga auf dem Gelände, auf den Festivalnachwuchs wartet am Samstag ab 13.30 Uhr eine Überraschung. Den genauen Zeitplan zum Download und weitere Infos findet man auf obstwiesenfestival.de.

Zeitplan beim Obstwiesenfestival 2023

Donnerstag, 17. August:

19.30 Uhr: Groove-in mit Roterfreibeuter

20:15 Uhr: Rainer von Vielen

21:30 Uhr: Sonne und Beton (Film)

23:00 Uhr: L.M.A.A Liederabend

Freitag, 18. August:

17:00 Uhr: Funkwelle

17.30 Uhr: Cédric L'Amour

18:10 Uhr: Gast

18:55 Uhr: Steiner & Madlaina

19.45 Uhr: Oskar Haag

20:35 Uhr: Van Holzen

21:25 Uhr: Juse Ju

22:15 Uhr: Die Sterne

23:10 Uhr: Gurriers

0:00 Uhr: Temples

01:00 Uhr: Slatec

01:50 Benchmark

Samstag, 19. August:

11:00 Uhr: Frühschoppen mit GMBH

13:30 Uhr Simon Sagt (Kids)

14:50 Uhr: Black Ocean's Edge

15:25 Uhr: Küste

16:00 Uhr: Versacer

16:45 Uhr: Beverly Kills

17.30 Uhr: Donkey Kid

18:15 Uhr: Pressyes

19:05 Uhr: Far Caspian

19:55 Uhr: Bulgarian Cartrader

20:45 Uhr: Yukno

21:35 Uhr: Nand

22:25: Ilgen-Nur

23:15 Uhr: Ditz

00:05 Uhr: Beatsteaks

01:35 Uhr: Grove