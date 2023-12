THU erhält Geld für internationale Zusammenarbeit

Gleich zwei Projektanträge der Technischen Hochschule Ulm (THU) waren im November erfolgreich und werden zur Stärkung der Internationalisierung in den kommenden Jahren beitragen: Im Rahmen der DAAD-Programminitiative HAW.International erhält die THU rund 500.000 Euro für neue gemeinsame Lehrformate, Konferenzen und Stipendien mit Partnerhochschulen in Mexiko, Finnland, Lettland und den Niederlanden. Außerdem soll ein Design Thinking-Makerspace entstehen. Rund 30.000 Euro gibt es für den Ausbau von Hochschul-Partnerschaften mit Georgien und Kasachstan.

Im Rahmen der vom BMBF geförderten DAAD-Programminitiative „HAW.International“ konnte sich das THU-Projektteam unter Leitung von Ben Dippe (Institut für Management und Unternehmertum) mit dem Projekt „TechInternational“ erfolgreich im Wettbewerb durchsetzen. Mit dem Projekt wird die THU ihre bereits bestehende Internationalisierung weiter vorantreiben und mit ausgewählten internationalen Partnern neue Angebote für Studierende und Unternehmen in der Region entwickeln und umsetzen. Insgesamt rund 500.000 Euro stehen der THU zur Verfügung für neue gemeinsamen Lehrformate und Konferenzen mit Partnerhochschulen in Mexiko, Finnland, Lettland und den Niederlanden sowie für Stipendien und die Einrichtung eines Design-Thinking Makerspace für Studierende und Partner. In diesem können Studierende, internationale Partner und Unternehmen zusammen unter anderem in internationalen und interdisziplinären Praxisprojekten arbeiten.

Zudem soll das Projekt neben den neuen Formaten auch bestehende internationale Angebote der THU noch besser bündeln und für alle Hochschulmitglieder zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sollen die Formate Unternehmenspartner über gemeinsame Projekte und Angebote in der Weiterbildung einbinden.

Außerdem war die THU bei der Ausschreibung im Rahmen der Programmlinie „Ostpartnerschaften“ unter Leitung von Robert Watty (Fakultät Maschinenbau und Fahrzeugtechnik) erfolgreich. Das Programm fördert partnerschaftliche Beziehungen deutscher Hochschulen zu Hochschulen in Mittelost-, Ost- und Südosteuropa sowie den Ländern des Südkaukasus und Zentralasiens. Im Zuge des Projekts erweitert die THU ihr Partnernetzwerk im Südkaukasus und Zentralasien durch den Abschluss von Vereinbarungen mit drei der wichtigsten Universitäten der Region. Es handelt sich dabei um die Georgian Technical University in Tiflis (Georgien), die K.I. Satbbayev Kazakh National Research Technical University in Almaty (Kasachstan) und die renommierte Nazarbayev University in Astana (Kasachstan).