Die „Sportbild“ hat Thomas Wörle (41) als möglichen Nachfolger von Martina Voss-Tecklenburg (56) bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ins Gespräch gebracht. Nun räumt der Chefcoach des Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball mit diesem vermeintlichen Gerücht auf.

Thomas Wörle: Mein Platz ist hier

Ein Engagement als Bundestrainer der DFB-Frauen käme für den gebürtigen Krumbacher nicht in Frage, erklärte Wörle am Donnerstag auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Heimspiels seiner Mannschaft gegen Waldhof Mannheim (Samstag, 14 Uhr).

Mein Platz ist hier. Thomas Wörle

„Ich hatte eine tolle Zeit im Frauenfußball, an die ich gern zurückdenke. Aber jetzt bin ich im Männerfußball, ich bin beim SSV Ulm“, betonte der 41-Jährige. „Mein Platz ist hier. Es gab keinen Kontakt.“

Thomas Wörle ist seit 2021 Cheftrainer der Ulmer Spatzen, die er bereits in seiner zweiten Spielzeit zum Meistertitel in der Regionalliga Südwest und damit zum Aufstieg in die 3. Liga führen konnte.

Dort spielen die Schwaben aktuell eine starke Saison und belegen nach 24 Partien den dritten Tabellenplatz. Seinen Vertrag beim SSV Ulm 1846 Fußball hatte Wörle vor der Saison bis 2025 verlängert.

Zweimal Meister mit den Bayern

Zuletzt hatten Medien den ehemaligen Zweitligaprofi (Greuther Fürth, Kickers Offenbach) immer wieder mit dem vakanten Trainerposten beim DFB in Verbindung gebracht. Hintergrund für derartige Spekulationen dürfte auch seine Vita sein.

Vor seinem Wechsel nach Ulm war Thomas Wörle bereits neun Jahre lang erfolgreich als Trainer der Fußballerinnen vom FC Bayern München tätig und in dieser Zeit maßgeblich an zwei Meisterschaften (2015, 2016) und dem Pokalsieg (2012) beteiligt.

Laut einem Bericht der „Sportschau“ aus dem Oktober würde der Ulmer Coach „das Anforderungsprofil als Bundestrainer erfüllen“. Demnach habe man sich beim DFB auch bereits über die Personalie unterhalten.

Anfang Februar hieß es nun in der „Sportbild“, dass es sich bei Thomas Wörle um einen von drei Favoriten auf das Amt handle und es bereits Gespräche zwischen beiden Parteien gegeben habe. Dies dementierte der 41-Jährige nun aber deutlich.

Wer sind die Favoriten auf den Posten?

Neben Wörle brachte die Zeitung auch den früheren U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz (61) sowie U17-Weltmeister-Coach Christian Wück (50) ins Spiel. Auch Ex-Nationalspielerin Inka Grings (45) gehört laut anderen Medienberichten zu den Topkandidaten auf das Bundestraineramt.

Aktuell wird die Frauen-Nationalmannschaft interimsweise von Horst Hrubesch (72) trainiert, der im Oktober als Nothelfer eingesprungen war. Ex-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte sich nach dem WM-Debakel in Australien krankgemeldet. Ihr Vertrag beim DFB wurde mittlerweile aufgelöst.

Hrubesch hört nach Olympia auf

Hrubesch soll die DFB-Elf noch zu Olympia und bei entsprechender Qualifikation dann auch durch das Turnier in Paris führen. Zur Saison 2024/25 will der Deutsche Fußballbund (DFB) dann einen neuen Trainer präsentieren. Thomas Wörle wird das laut eigener Aussage aber offenbar nicht sein.