Theater Ulm zeigt das Ballett „Romeo und Julia“

Das Theater Ulm lädt zur Uraufführung von „Romeo und Julia“ in der Choreografie von Tanztheaterdirektorin Annett Göhre am Donnerstag, 18. April, um 19.30 Uhr ins große Haus - ein Ballett in vier Akten von Sergej Prokofjew, Adrian Piotrowski, Leonid Lawrowski und Sergej Radlow. Wissenswertes zur Produktion erfahren Interessierte zudem im Vorfeld der Premiere bei der Matinee am Sonntag, 14. April, um 11 Uhr am Theater Ulm.

Nach ihren Erfolgen mit „Marie! Romy! Petra!“ und dem gemeinsam mit dem israelischen Gastchoreografen Oded Ronen inszenierten „Identity“ bringt Tanztheaterdirektorin Annett Göhre nun mit Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“ nach der Vorlage von William Shakespeare einen Klassiker in neuer Interpretation auf die Bühne des Theaters Ulm. Annett Göhre entwickelt laut Pressemitteilung ihre eigene choreografische Vision - und die ist zunächst nicht nur tragisch, denn das Ballett bietet neben viel Drama auch komödiantische Elemente.

Dabei ist es Göhre ein Anliegen, die humorvolle Seite der Handlung zu entdecken und den Figuren Raum zur Entfaltung zu bieten. Sie wirft in ihrer Choreografie mit elf Tänzerinnen und Tänzern, Videokunst und dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm, das unter der Leitung von Nikolai Petersen live aufspielt, große Liebesfragen auf: Wie viel Romeo und Julia steckt in uns allen? Ist es wirklich Liebe oder nicht vielmehr Verliebtheit, die neurologisch mit einem Drogenrausch vergleichbar ist?