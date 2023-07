Theater Ulm verabschiedet sich in Sommerpause

Nach dem traditionellen Schwörkonzert mit dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm am Samstag, 22. Juli, geht das Theater Ulm in die diesjährige Sommerpause. Laut Pressemitteilung ist die Theaterkasse ab Montag, 4. September, wieder geöffnet. Dann startet auch der Vorverkauf für den großen Theaterball, der am Samstag, 10. Februar 2024, über die Bühne gehen wird.

Weitere Informationen zur kommenden Spielzeit sowie die Möglichkeit zur Online–Ticketbuchung gibt es ab sofort und auch während der Sommerpause auf der Homepage www.theater–ulm.de