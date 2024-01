TG-Schwimmer verpassen den Aufstieg nur knapp

Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Schwimmer in Ulm wurden auch die Wettkämpfe der Bezirksliga ausgetragen. Einige Schwimmer der TG Tuttlingen trugen zum erfolgreichen Abschneiden der Startgemeinschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg bei. Die Freude über die eigenen Ergebnisse wurde aber getrübt, weil die SG - zu der auch die Schwimmabteilungen des TSV Rottweil, der SG Schramberg und des SSC Schwenningen zählen, als Dritter bei den Frauen und Herren jeweils knapp den Aufstieg verpasste.

Bei diesem Wettkampf musste jede Mannschaft auf allen Strecken und mit jeder Disziplin des Beckenschwimmsports zweimal antreten, mit Ausnahme der Langstrecken 1500 und 800 Metern Kraul, die nur einmal pro Mannschaft zu schwimmen sind. Die Zeiten werden anschließend in Punkte umgerechnet und so die besten Teams ermittelt.

Die Männermannschaft der SG bestand zu einem Großteil aus Tuttlinger Schwimmern. Die meisten Punkte steuerte mit Davide Petrella der Jüngste im Team bei: bei fünf Starts sammelte er 2086 Punkte. Über 50 Meter Brust verbesserte er seine persönliche Bestzeit auf 33,94 Sekunden. Die Zeit von 2.35,78 Minuten über 200 Meter Brust bedeutete 458 Punkte und war damit die beste Einzelleistung der TG-Schwimmer.

Sein Vater Daniel Petrella schwamm die Langstrecken 400 Meter Lagen in 5.39,28 Minuten und 1500 Meter Freistil in 19.37,84 Minuten. Valentin Klüppel erreichte mit 1578 Punkten die zweithöchste Punktzahl des Teams. Auf einer der herausforderndsten Strecken, den 400 Meter Lagen, schlug er in neuer Bestzeit von 5.19,62 Minuten an - ebenso wie über 100 Meter Brust in 1.14,69 Minuten.

Mike Mayer durfte sich ebenfalls freuen über seinen guten Beitrag zum Mannschaftsergebnis. Mit 200 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen sowie 200 und 400 Meter Freistil hatte er ein anspruchsvolles Programm. Auf den Freistil- und Schmetterlingstrecken verbesserte er seine persönlichen Bestzeiten.

1014 Punkte und drei neue Bestzeiten waren die erfreuliche Bilanz von Linus Rumpel. Sein Bruder Lorenz schraubte seine Bestleistung über 50 Meter Freistil auf 26,68 Sekunden und sammelte bei drei Starts 1282 Punkte. 1380 Punkte bei vier Starts und eine neue Bestleistung über 100 Meter Rücken (1.11,55 Minuten) erreichte Jonas Wernz.

Am Ende standen für die SG Schwarzwald-Baar-Heuberg 13056 Punkte zu Buche und Rang drei hinter dem SV Waiblingen und der Aalener Sportallianz. Da nur die ersten beiden Mannschaften aufsteigen, wird die SG auch im nächsten Jahr wieder in der Bezirksliga antreten.

Bei der Damenmannschaft waren mit Mareike Haller und Vivien L´hoest nur zwei Schwimmerinnen der TG im Team vertreten. Beide knackten bei je drei Starts die 1000-Punkte-Marke. Mareike Haller gelang es, auf der zweitlängsten Strecke im Becken, den 800 Metern Freistil, in 11.43,24 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufzustellen. Über 400 Meter Freistil verfehlte sie diese um nur zwölf Hundertstelsekunden.

Vivien L´hoest musste im Vorfeld krankheitsbedingt im Training kürzer treten, stellte jedoch unter Beweis, dass sie auch mit weniger Training ordentliche Ergebnisse liefern kann. So kam sie über 100 und 200 Meter Rücken fast an ihre Bestzeiten heran. Die beste Leistung nach Punkten gelang ihr über die kräftezehrende Strecke von 400 Meter Lagen in 6.10,20 Minuten.

Auch die Damen mussten sich mit dem dritten Platz in der Bezirksliga zufrieden geben. Mit 13080 Punkten lagen sie nur 144 Zähler hinter der Spvgg Weil der Stadt. Sieger wurde erneut das Tea m des SV Waiblingen.