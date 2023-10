Nach dem Angriff der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas auf Israel hat auch die Stadt Ulm eine sichtbare Reaktion gezeigt: Als Zeichen der Solidarität ist am Sonntag die israelische Flagge mit dem Davidstern am Rathaus angebracht worden.

Gott behüte, aber wenn sich der Terror weiter ausbreitet, dann betrifft er irgendwann uns alle, nicht nur die Synagogen. Shneur Trebnik, Ortsrabbiner Ulm

Unterdessen rückt aber auch die Sicherheitslage hierzulande in den Blickpunkt – und es stellt sich die Frage: Wie sicher sind die jüdischen Einrichtungen in der Stadt? Polizei, Oberbürgermeister und Ortsrabbiner äußern sich zur Sachlage.

OB Czisch verurteilt „Terror“ und „barbarische Gewalt“

„Mit dem Angriff der terroristischen Hamas auf Israel – und dort vor allem auf zivile Ziele – hat der Konflikt im Nahen Osten eine neue brutale Qualität erreicht“, reagierte Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) am Montag auf die verheerende Attacke aus dem Gazastreifen.

Er verurteilte den „Terror“ und die „barbarische Gewalt“ der Angreifer aufs Schärfste. „Beides hat keinen Platz in einer humanitären Gesellschaft, beides ist als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele zu Recht ein Tabu.“

Der Konflikt im nahen Osten, der seit mehr als 100 Jahren schwelt, war am Wochenende dramatisch eskaliert: Mit einem überraschenden Angriff am frühen Samstagmorgen hatte die Palästinensergruppe Hamas mehr als 2.000 Raketen auf Israel abgefeuert. Terroristen drangen in das Land ein, verwüsteten Städte und attackierten gezielt die Zivilbevölkerung.

„Deutschland steht in diesem Konflikt an der Seite Israels, dies ist Teil der deutschen Staatsräson und Ausdruck unseres besonderen Verhältnisses zu Israel. Israel hat das Recht, sich gegen diesen Angriff auf seine Bevölkerung zu verteidigen“, so Czisch.

Bis Sonntagabend wurden nach offiziellen Angaben mehr als 700 tote Israelis geborgen, über 2.200 seien verletzt worden. Der Angriff erfolgte am jüdischen Feiertag Simchat Tora, dem letzten einer ganzen Reihe von Festen. Israel rief in der Nacht zu Sonntag den Kriegszustand aus.

Krieg beschäftigt jüdische Gemeinde

Der Großangriff ist auch an den rund 450 Mitliedern der jüdischen Gemeinde in Ulm nicht spurlos vorbeigegangen. „Die Menschen sind besorgt, die Menschen sind betroffen, die Menschen sind traurig“, berichtete der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik auf Anfrage von Schwäbische.de. „Die Menschen sind auch wütend, dass es überhaupt so weit kommen konnte.“

Trebnik, der vor 23 Jahren aus Israel nach Ulm kam, berichtete auch von Ängsten der Gemeindemitglieder um die eigene Sicherheit. „Gott behüte, aber wenn sich der Terror weiter ausbreitet, dann betrifft er irgendwann uns alle, nicht nur die Synagogen.“

Zur Sicherheitslage in Deutschland sagte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, dem Redaktions Netzwerk Deutschland (RND): „Aus der jüngeren Vergangenheit wissen wir: Wenn Israel von der antisemitischen Terrororganisation Hamas angegriffen wird, steigt auch die Gefahr für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Ich begrüße daher, dass die Sicherheitsbehörden den Schutz jüdischer Institutionen bundesweit ab sofort verstärken.“

Maßnahmen in Ulm notwendig?

Ob die Schutzmaßnahmen jüdischen Lebens angesichts der jüngsten Gewalteskalation in Israel künftig auch in Ulm verstärkt werden müssten, ließ ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Montagvormittag auf Anfrage von Schwäbische.de offen. „Wir werden die Lage täglich neu bewerten und dann schauen, was nötig ist.“ Eine konkrete Gefahr für jüdische Einrichtungen in Ulm bestehe aus Sicht des Sprechers aktuell nicht.

Polizei vor Synagoge

Trotzdem würden „im Rahmen des täglichen Dienstes“ regelmäßig „Überwachungsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen“ in Ulm durchgeführt. So sei zum Beispiel am Sonntag die Synagoge auf dem Ulmer Weinhof, die vor rund zwei Jahren Ziel eines Brandanschlages gewesen ist, durch die Polizei abgesichert worden.

Dort fanden am Wochenende die Gottesdienste zum jüdischen Laubhüttenfest (Sukkot) statt, die letztlich von dem Angriff auf Israel überschattet worden sind.. „Leider konnten wir nicht so feiern, wie wir uns das gewünscht hätten“, bedauerte Shneur Trebnik.