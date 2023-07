„Team Demokratie Ulm“ hat neue Mitglieder

Im Ulmer Rathaus sind vor Kurzem die Qualifizierungszertifikate an die neuen Mitglieder des im Herbst gegründeten „Team Demokratie Ulm“ verliehen worden. Oberbürgermeister Gunter Czisch freute sich über dieses ehrenamtliche Engagement: „Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger wie Sie, die sich für die Werte, die unsere demokratische Gesellschaft auszeichnen, stark machen.“ 26 Frauen und Männer haben an der Qualifizierung teilgenommen (Foto: Evangelischer Diakonieverband Ulm/Alb–Donau) und werden zukünftig als Multiplikatoren in Schulen, Jugendgruppen, Vereinen und in der Erwachsenenbildung Workshops zu den Themen Diskriminierung, Alltagsrassismus und Fake News durchführen. Die Workshops können kostenfrei gebucht werden per Mail an [email protected].