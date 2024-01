Tausende Narren beim „Ulmzug“ rund ums Münster

Mehrere Tausend Hästräger von etlichen Zünften und Gruppierung von nah und fern sowie Tausende Besucher zog es am Sonntagnachmittag in die UImer Innenstadt. Die war an diesem Tag fest in der Hand der Narren. Der Veranstalter, die Ulmer Narrenzunft, schätzt die Besucherzahl auf rund 20.000.

Der „Ulmzug“, der große Narrensprung in Ulm, findet immer drei Wochen vor der eigentlichen Fasnetswoche statt. Mit dabei waren Hästräger aus ganz Süddeutschland sowie der Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Wie es sich für einen närrischen Umzug gehört, startete diese pünktlich um 13.13 Uhr hinter dem Ulmer Münster und zog sich dann durch die Innenstadt wieder zurück bis zum großen Münsterplatz.

An mehreren Stellen ertönten lustige Kommentare von den Sprecherwagen. Der Flyer zum Umzug mit den jeweiligen Gruppen half so manchem Zuschauer, den passenden Ruf anzustimmen. Der Ruf der Ulmer Narren lautet übrigens „Zong raus!“, den die Zuschauer am Anfang und am Schluss des Ulmzugs rufen durften.