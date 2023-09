Tanzworkshop „Come into Contact“ im Roxy-Tanzlabor

„Come into Contact“ ist ein Tanzworkshop am Samstag, 7. Oktober, 17 Uhr, im Roxy-Tanzlabor in Ulm überschrieben. Die Grundlagen in der Kontaktimprovisation vermittelt Ursula Ritter. Kontakt sei wie eine Erweiterung des eigenen Tanzes durch einen Partner“, heißt es in der Pressemitteilung. Sich selbst zu spüren und wahrzzunehmen öffne die Tore zum physischen Konakt. In spielerischen Übungen lernen die Teilnehmer Kontakt aufzunehmen. Alle Tanz-Levels willkommen. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Personen begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an [email protected].