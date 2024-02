Erst seit gut einer Woche ist Julia Brzuske wieder zu Hause. Klinikaufenthalte sind Alltag für die 35-Jährige. Denn sie ist unheilbar krank. Müdigkeit, Muskelschwäche und eine schwere Darm-OP hat die Ulmerin schon hinter sich.

Ihre geliebte Arbeit als Kinderkrankenschwester musste sie deshalb aufgeben, auch der Traum einer eigenen Familie ging nicht in Erfüllung. Zum Tag der seltenen Erkrankungen am 29. Februar möchte sie mit ihrer Geschichte darauf aufmerksam machen. Warum Julia Brzuske trotzdem so positiv eingestellt ist.

Warum ihr der Aktionstag so wichtig ist

Ein unbeschwertes Leben ist für die junge Frau undenkbar - trotzdem wirkt Julia Brzuske voller Lebensmut, wenn sie von ihrem Schicksal berichtet.

Es fällt schwer, mit 35 in Rente zu sein. Julia Brzuske

Mit ihrer Geschichte möchte sie aufmerksam machen auf die vielen seltenen Erkrankungen, die der Öffentlichkeit oftmals nicht bekannt sind - und sie nur eine Betroffene von vielen sei. „Leider haben seltene Erkrankungen keine große Lobby“, erklärt sie die Wichtigkeit des Aktionstags.

Ihre Krankheit ist unheilbar

Die Ulmerin leidet an Mitochondriopathie, einer extrem seltenen neuromuskulären Erkrankung, wie sie erklärt. Von 5000 Menschen ist laut Schätzungen nur eine Person von Mitochondriopathie betroffen. Die Erbkrankheit liege in der Familie, auch ihre Mutter sei betroffen - wenn auch nur leicht.

Die Diagnose war eine echte Erleichterung. Julia Brzuske

Bis zu Julia Brzuskes Diagnose sei die Krankheit allerdings auch bei der Mutter nicht bekannt gewesen. Doch so viel ist nun klar: Die Krankheit ist nicht heilbar - es können lediglich die Symptome behandelt werden. Und diese sind teils schwerwiegend.

Datum bewusst gewählt Aktionstag am seltenen 29. Februar Den Tag der seltenen Erkrankungen, Englisch „Rare Disease Day“, gibt es seit 2008. Immer am letzten Tag im Februar soll mit verschiedenen Aktionen und Kampagnen auf die Belange der von seltenen Krankheiten betroffenen Menschen aufmerksam gemacht werden. Das Datum wurde dabei bewusst auf den seltensten Tag des Jahres gelegt – auf den nur alle vier Jahre vorkommenden Schalttag am 29. Februar. (phe)

Seltener Gendefekt bringt schwerwiegende Folgen mit sich

Die Ursache ihrer Erkrankung ist vielen Schülern als Merkspruch im Biologieunterricht bekannt. „Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen“, sagt Julia Brzuske. „Bei mir haben sie aber einen Gendefekt“, so die 35-Jährige.

Die Erkrankung kann so jedes Organ betreffen, das viel Energie benötigt. Julia Brzuske

Neben Begleiterscheinungen wie Diabetes Typ 1, Asthma, ständiger Müdigkeit und Muskelschwäche in Armen und Beinen wirkt sich die Krankheit in ihrem Fall vor allem auf den Magen-Darm-Trakt aus.

Julia Brzuskes Dickdarm musste operativ enfernt werden

„Bei mir zeigt sich die Erkrankung in Form eines Immundefekts. Mein Immunsystem ist zu schwach“, so die gelernte Kinderkrankenschwester. Dadurch sei sie besonders anfällig für schwere Infekte, weswegen sie meist umgehend in die Klinik müsse.

Über einen Port kann sie sich die Infusion zu Hause selbst zuführen. (Foto: Julia Brzuske )

Besonders heikel wurde es, als sich vor einigen Jahren weitere Magen-Darm-Erkrankungen bemerkbar machten. „Ich hatte immer wieder Probleme mit Darmverschlüssen. Das hat sich seit 2020 massiv verschlimmert“, erinnert sie sich. So sehr, dass die Ärzte in einer großen Operation vergangenes Jahr ihren gesamten Dickdarm entfernen mussten. „Das war wirklich heftig“, sagt sie rückblickend.

Inzwischen hat sie sich von der OP einigermaßen erholt. Zuletzt lag sie allerdings wieder einmal im Krankenhaus: wegen einer Gastroparese, also einer Störung der Magenentleerung durch Lähmung. „Mein Magen arbeitet einfach zu wenig“, betont sie. Deswegen könne sie zurzeit nur Flüssignahrung zu sich nehmen.

Zwischen zeitweisem Hadern und großem Optimismus

Manchmal hadert Julia Brzuske mit ihrem Schicksal. Noch bis 2020 arbeitete Julia Brzuske in Vollzeit in der Ulmer Kinderklinik. Die Krankheit zwang sie aber, ihren Job aufzugeben. Durch die vielen Einschränkungen gelte sie inzwischen als schwerbehindert, hat Pflegestufe 1 und erhält Erwerbsminderungsrente.

„Es fällt schwer, mit 35 in Rente zu sein“, sagt sie. „Ich bleibe aber optimistisch. Vielleicht kommt ja mal wieder eine stabilere Zeit.“ Wieder einen Minijob oder gar einen Teilzeitjob anzunehmen, ist ihr Traum. „Ich habe immer gerne gearbeitet.“

Zentrum für Seltene Erkrankungen Auch in Ulm wird geforscht „300 Millionen Menschen leben weltweit mit einer seltenen Erkrankung“, schreibt das Universitätsklinikum Ulm in einer Pressemitteilung zum Aktionstag. „Ein großer Teil der über 8000 seltenen Erkrankungen ist genetisch bedingt und häufig nur unzureichend erforscht.“ Derzeit gibt es in Deutschland 38 „Zentren für Seltene Erkrankungen“ (ZSE). Seit 2012 gibt es auch am Universitätsklinikum Ulm ein ZSE. (phe)

Der große Traum einer eigenen Familie ging nicht in Erfüllung

Auf Anraten der Ärzte habe sie sich zudem gegen eigene Kinder entschieden. Erstens, weil nicht absehbar war, wie ihr geschwächter Körper eine Schwangerschaft überstehen würde. Zweitens, weil die Gefahr besteht, dass das Kind dieselbe Krankheit vererbt bekommen würde, erklärt sie und sieht sogleich wieder das Positive:

Ich habe aber ein wundervolles Patenkind, zwei liebe Neffen und eine süße Nichte. Sie sind meine vier Energiegeber. Julia Brzuske

Sie will sich in Zeiten, in denen es ihr vergleichsweise gut geht, vor allem an kleinen Dingen erfreuen und sagt nach ihrem letzten Krankenhausaufenthalt: „Zum Glück bin ich wieder daheim. Am Wochenende konnte ich sogar mit meiner Cousine einen kleinen Spaziergang durch Ulm machen“, freut sie sich. „Was für andere selbstverständlich ist, gibt mir so viel Lebensqualität.“

Die kleinen Dinge wertzuschätzen - das hat Julia Brzuske während ihrer vielen Klinikaufenthalte gelernt. Schon ein Spaziergang an der Donau vergangenes Wochenende gebe ihr enorm viel Kraft, sagt sie. (Foto: Pr )

Ein bisschen Normalität nach einer wahren Ärzte-Odyssee

Zehn Jahre dauerte es, bis Julia Brzuske vor knapp vier Jahren die Diagnose endlich schwarz auf weiß hatte. In der bis dahin herrschenden Unklarheit habe sie bis dahin immer noch etwas Hoffnung auf Heilung gehabt. Trotzdem sagt sie heute: „Die Diagnose war eine echte Erleichterung.“ Denn sie habe Gewissheit geschaffen.

Jetzt könne sie sich wieder auf ihr Leben konzentrieren - wenn auch weiterhin eingeschränkt. Julia Brzuske versucht trotzdem, sich an guten Tagen schöne Erinnerungen für schwierige Tage zu schaffen. „Mein Motto: Statt Ausreden zu finden und Verabredungen abzusagen, suche ich eher nach Kompromissen.“