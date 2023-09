Zeitgleich mit der Kulturnacht hat am Wochenende auch die Deutsche Bahn ihre Pforten geöffnet. Zum Tag der offenen Tore am bundesweiten Tag der Schiene gab es rund um den Ulmer Hauptbahnhof seltene Einblicke.

Ein Mitarbeiter sägt zur Veranschaulichung eine Schiene durch, die repariert werden muss. Danach muss sie allerdings wieder nahtlos zusammengeschweißt werden. (Foto: Philip Hertle )

Die DB Netz betreibt die Eisenbahninfrastruktur und ist dafür zuständig, das Schienennetz instandzuhalten. Dazu gehört natürlich auch, dass dieses hin und wieder repariert werden muss. Dass das auch schonmal laut werden kann, zeigt eine Demonstration für die Zuschauer, bei der zwei Mitarbeiter in ihrer unverkennbaren orangen Arbeitskleidung mit einer imposanten Kreissäge zugange sind.

So repariert die Bahn defekte Gleise

Für die Übung befestigen sie die Säge am Gleis, um dort ein Stück herauszunehmen. „Die Säge muss festgeschraubt werden, damit der Schnitt gerade durchgeht“, ist von einem der Mitarbeiter zu hören. Und schon sprühen die Funken, der Geruch von Stahl liegt in der Luft.

Hin und wieder müssen die Schienen repariert werden. Ein Mitarbeiter sägt sie an der betreffenden Stelle durch, um sie im Anschluss wieder sauber zusammenzuschweißen. (Foto: )

In kürzester Zeit ist das dicke Metall entzweit. Danach sollen die beiden Teile aber wieder fein säuberlich zusammengeschweißt werden, damit der Zug künftig wieder gefahrlos darüberrollen kann. Eine weitere Vorrichtung, die die beiden Stücke fixiert, ist dabei unabdingbar.

Dann wird es heiß: Die angebrachte Form wird mit dem Schweißmaterial gefüllt, ein glühender Zündstab startet eine Reaktion, erhitzt das Material und fügt die beiden Schienenstücke wieder passgenau zusammen. Jetzt muss es nur noch abkühlen.

Zug pendelt zwischen DB Netze und DB Regio

Währenddessen geht es für die Zuschauer vom Standort der DB Netz weiter zur DB Regio, die für den Fahrgasttransport zuständig ist. Für die knapp vierminütige Fahrt hat die Bahn für den Tag der Schiene eigens einen Pendelzug eingerichtet. Währenddessen dürfen die interessierten Kinder und Erwachsenen einen Blick ins Führerhaus des Zuges werfen.

Zwischen Schillerstraße und Beringstraße verkehrt am Tag der Schiene für die Besucher jede Stunde ein Pendelzug. (Foto: Philip Hertle )

Am Ziel in der Beringstraße angekommen stehen für die Interessierten mehrere Loks bereit, die dort in Augenschein genommen werden dürfen. Eine Diesellok aus den Jahren 1971 bis 1979 zum Beispiel. Diese sei besonders prägend für das Bild der noch nicht elektrifizierten Strecken und auch heute noch im Einsatz, heißt es auf der zugehörigen Erklärtafel.

Warum die Simulation für manche schon fast zu echt wirkt

Nicht nur gucken, auch selbst fahren ist an diesem Tag möglich. Wenn auch nur virtuell. Denn am Simulator kann sich jeder selbst als Lokführer versuchen. Genau starten auch die angehenden Lokführer der Deutschen Bahn ihre mehrmonatige Ausbildung.

Am Simulator können sich die Gäste als Lokführer versuchen. (Foto: Philip Hertle )

Danach erst dürfen sie das erste Mal allein ein Triebfahrzeug fahren. Und wie echt sich die Simulation anfühlt, drückt ein kleiner Zuschauer folgendermaßen aus: „Mama, man merkt gar nicht, dass wir fahren“, wundert er sich, woraufhin er sich umschaut und bemerkt: „Oh, wir stehen ja.“