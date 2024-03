SWR1 Pop & Poesie kommt nach Ulm

Vor 50 Zuschauerinnen und Zuschauern begann im Jahr 2009 im Sendesaal des SWR die Erfolgsgeschichte von „SWR1 Pop & Poesie in Concert“. Von da an sorgte die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Inzwischen sehen bis zu 5000 Zuschauer die Premieren jedes neuen Programms auf dem Stuttgarter Schlossplatz im Rahmen des SWR-Sommerfestivals.

Hinter vielen Songtexten stecken poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder witzige Erzählungen. SWR- Baden-Württemberg und hat fast 200 der größten Hits aller Zeiten übersetzt. Die Dynamik von Pop und Poesie reißt die Zuschauer mit. Denn der Reiz der Konzerte besteht nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern auch in der Inszenierung der Bühnenshow: Die Stimmen der Profi-Sprecher, die Licht- und Soundeffekte und die Interpretationen der Musiker lassen eine stimmungsvolle Atmosphäre entstehen. „SWR1 Pop & Poesie in Concert“ löst regelmäßig stehende Ovationen aus. Die Shows bieten eine Mischung aus Theater, Popkonzert und Comedy.

Mehrere Musiker, Sänger und Schauspieler entführen die Zuschauer über zwei Stunden in die Welt von Popmusik und Poesie. Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem Musiker die Songs in individuellen Versionen spielen - in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch Schauspieler in die Inszenierung eingewoben.

Der Vorverkauf für das Konzert läuft. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de, per Ticket-Hotline unter 01806/570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen)

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder per Mail an [email protected] erhältlich.

Kinder unter drei Jahren bekommen auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.